В субботу, 14 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут действовать графики отключения света из-за повреждений энергосистемы в результате вражеских атак.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 14 ноября: что известно

Ограничения касаются предприятий и бытовых потребителей. По информации Укрэнерго, графики будут действовать в следующих форматах:

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для промышленности введены графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.

В Укрэнерго отмечают, что энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и сети.

Граждан призывают проверять актуальные графики отключений на официальных страницах своего оператора системы распределения.

В течение минувших суток враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за последствий вражеских ударов были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сложилась недопустимая ситуация с электроснабжением в Белой Церкви и Броварах Киевской области.

По его словам, люди оставались без света по несколько суток, при этом информация в отчетах местных чиновников не соответствовала реальному положению дел.

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