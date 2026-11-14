В возрасте 80 лет умер украинский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Украины Евгений Шах. Он почти 60 лет работал в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Миллионам зрителей был известен как голос Альбуса Дамблдора в украинском дубляже фильмов о Гарри Поттере.

О смерти артиста сообщил коллектив театра в Facebook.

Умер украинский актер Евгений Шах

В театре вспомнили Евгения Шаха как талантливого актера, который поддерживал коллег и создавал вокруг себя теплую атмосферу. По словам коллектива, человечность и искренность были неотъемлемыми чертами его характера.

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— Мы безмерно благодарны судьбе за то, что имели счастье знать его, работать рядом, разделять с ним сцену, радости и переживания… Вся семья Театра Франко выражает самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Шаха, — отметили в сообщении.

Коллеги поблагодарили артиста за совместную работу, спектакли, пережитые вместе радости и дружбу. Родным и близким Шаха выразили соболезнования.

Театральный путь Евгения Шаха

Евгений Шах родился 9 февраля 1946 года в поселке Куликов во Львовской области. В 1965 году он окончил драматическую студию при Театре Франко, а в следующем году присоединился к его актерской труппе.

За годы работы на сцене артист сыграл в спектаклях Мартин Боруля, Лес, В воскресенье рано зелье копала, Поминальная молитва и других постановках.

В 1977 году Шах получил высшее образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

— Выпускник нашей театральной семьи, посвятивший жизнь служению искусству… Его яркие сценические образы, неповторимый голос и талант навсегда останутся в памяти зрителей и в истории украинского театра и кино, — сообщили в учебном заведении.

За многолетнюю работу артист получил государственные звания: в 1997 году стал заслуженным артистом Украины, а 23 марта 2006 года — народным артистом Украины.

В 2001 году Шах стал лауреатом театральной премии Киевская пектораль в номинации Лучшая мужская роль второго плана. Награду ему присудили за роль Омелько в спектакле Мартин Боруля по одноименной пьесе Ивана Карпенко-Карого.

Голос Дамблдора в украинском дубляже

Помимо работы в театре, Евгений Шах занимался дубляжом и озвучиванием фильмов, сериалов, мультфильмов и других проектов.

Одной из его самых известных работ стала роль Альбуса Дамблдора, директора школы волшебства Хогвартс, в украинском дубляже фильмов о Гарри Поттере. В кинобазах Шах указан как исполнитель этой роли в дубляже студии AdiozProduction.

По данным украинской базы кинематографа Dzyga MDB, актер работал над озвучиванием пяти проектов: исторического сериала Запорожцы (2006), фильма Нищета (2005), анимационного фильма Трамвай №9 шел по городу (2002), фильма Вий (1996) и фильма Рождественская сказка (1993).

В фильмографии Шаха есть роли в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах Дикое поле (2018), Богдан-Зиновий Хмельницкий (2006) и Дорога на Сечь (1994), а также в сериалах Украденное счастье (2004), Запорожцы (2006) и Жизнь и приключения Мишки Япончика (2011).

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