В декабре внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание. Однако в конце года части переселенцев необходимо выполнить дополнительные требования Пенсионного фонда, чтобы не потерять пенсионные и страховые выплаты.

Более того, правительство расширило перечень социальных услуг для маломобильных ВПЛ и предусмотрело дополнительное финансирование на приобретение жилья для эвакуированных семей.

Факты ICTV рассказывают, какие выплаты будут получать переселенцы в декабре, кому необходимо пройти физическую идентификацию до конца года и какие новые возможности поддержки государство ввело для ВПЛ.

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Физическая идентификация до 31 декабря: кому из ВПЛ нужно пройти проверку

Одно из важных требований, о котором стоит помнить перед завершением 2026 года, касается пенсионеров и получателей страховых выплат. До 31 декабря они должны пройти физическую идентификацию, если временно проживают за границей или находятся на временно оккупированной территории Украины.

Это требование предусмотрено статьей 47-1 закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании и постановлением Кабмина №299.

Обязанность пройти процедуру зависит не от статуса ВПЛ, а от фактического места пребывания человека. Поэтому не все переселенцы, получающие пенсию, должны проходить такую проверку.

Например, пенсионер, который выехал с оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию, сообщил Пенсионному фонду об изменении места жительства и перевел выплату на новый адрес, освобождается от ежегодной физической идентификации.

Пройти процедуру можно несколькими способами:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченном банке;

посредством видеоконференцсвязи с сотрудником ПФУ;

с помощью Дія.Підпису;

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Для видеоидентификации необходимо заранее подать соответствующее заявление через вебпортал Пенсионного фонда или обратиться в контакт-центр. Во время видеосвязи человек должен показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Если получатель относится к категории, для которой проверка обязательна, но не пройдет ее в установленный срок, выплату могут приостановить до выполнения этого требования.

Отдельно переселенцам, выехавшим с оккупированных территорий, необходимо сообщить ПФУ о неполучении пенсии от РФ. Если человек уже подавал такое уведомление, повторять его не нужно, пока соответствующие обстоятельства не изменятся.

Выплаты ВПЛ в декабре 2026 года

В декабре продолжит действовать программа государственной помощи переселенцам на проживание. Ее условия определяет постановление Кабмина №332.

В частности, постановление правительства №1087 предусмотрело еще один шестимесячный период поддержки. Максимальное количество периодов получения помощи увеличили с пяти до шести. Таким образом, общая продолжительность выплат по соответствующим правилам может составлять до 36 месяцев.

Текущий период начался 1 сентября 2026 года и продлится до 28 февраля 2027 года. Поэтому в декабре выплаты будут начислять на действующих условиях, если семья сохраняет право на помощь.

Размер ежемесячной поддержки остается прежним:

3 000 грн — на ребенка и человека с инвалидностью;

2 000 грн — на других членов семьи, которые соответствуют требованиям программы.

Помощь назначают каждому члену семьи, сведения о котором внесены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Кто из переселенцев может рассчитывать на продление помощи в декабре 2026 года

Для большинства семей важным критерием остается среднемесячный совокупный доход на одного человека. В 2026 году предельный показатель составляет 10 380 грн.

Однако для отдельных категорий предусмотрены исключения. В частности, без учета совокупного дохода семьи помощь продолжают выплачивать получателям пенсии в размере до 10 380 грн, людям с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью до 18 лет, детям-сиротам и другим категориям, определенным порядком.

Отдельный механизм предусмотрен для детей из семей ВПЛ, которым помощь назначили без учета доходов родителей. Для них правительство установило автоматическое продление выплат на следующий шестимесячный период при условии сохранения права на поддержку.

Если выплаты не возобновили, хотя семья соответствует требованиям, стоит обратиться в Пенсионный фонд и выяснить причину. Повторно подавать заявление только из-за завершения предыдущего периода не нужно, если для конкретной категории предусмотрено автоматическое продление.

Что изменится для ВПЛ с 1 декабря: социальные услуги для маломобильных переселенцев

19 ноября 2026 года Кабмин принял решение о расширении социальной поддержки маломобильных переселенцев и эвакуированных людей.

Для них предусмотрели две дополнительные услуги:

уход на дому;

социальную адаптацию.

Первая предполагает помощь с повседневными делами, ведением домашнего хозяйства и удовлетворением основных бытовых потребностей. Социальные работники смогут оказывать ее непосредственно по месту проживания человека, в том числе в арендованном жилье.

Вторая услуга призвана помочь переселенцам приспособиться к новому месту проживания, восстановить навыки самостоятельной жизни и наладить социальные связи. Также она предусматривает содействие в получении психологической, юридической и другой необходимой помощи.

Социальную адаптацию будут предоставлять в государственных, коммунальных и частных учреждениях, а также в местах временного проживания ВПЛ.

Эти услуги ориентированы прежде всего на людей, которым из-за состояния здоровья или ограниченной мобильности сложно самостоятельно организовать быт после вынужденного переезда.

Изменения для ВПЛ с 1 декабря: что известно о жилье для переселенцев

Еще одно решение Кабмина касается обеспечения ВПЛ временным жильем в сельской местности.

19 ноября правительство сообщило об увеличении субвенции местным бюджетам на приобретение домов для переселенцев и эвакуированных граждан. Дополнительные 10,475 млн грн позволят общинам приобрести еще 21 дом.

Общий объем финансирования программы увеличился до 36,975 млн грн. За эти средства планируют приобрести 74 дома для временного проживания людей, которые покинули свои дома из-за войны.

Дополнительные средства распределят между областными бюджетами Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Новый закон о ВПЛ: нужно ли переоформлять справки с декабря

22 октября 2026 года вступил в силу новый закон Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Он предусматривает постепенное изменение подхода к государственной поддержке переселенцев.

Вместо того чтобы сосредоточиваться только на учете и денежной помощи, государство планирует оценивать потребности каждого человека или семьи. Также предусмотрено создание единой информационной системы жилья для ВПЛ и развитие механизмов интеграции переселенцев в общины.

Согласно разъяснению Минсоцполитики, ранее выданные справки ВПЛ остаются действительными. Переоформлять их или повторно становиться на учет не нужно. Процедура получения справки через Дію, ЦПАУ и органы социальной защиты также пока не изменилась.

Так же сохраняются действующие правила оформления и получения помощи на проживание. Новые цифровые инструменты и механизмы оценки потребностей заработают после принятия необходимых нормативных актов и запуска соответствующих сервисов.

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