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Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни

Когда в Украине празднуют День дочери и почему это не 25 апреля

День доньки 2025
Фото: Unsplash

Ежегодно во всем мире отмечают неофициальный семейный праздник — День дочери. Он напоминает о важности теплых и искренних отношений между родителями и дочерьми.

С каждым годом праздник становится все популярнее, ведь это еще один повод, чтобы напомнить родному человеку о том, как сильно вы его любите и цените.

Когда День дочери 2025 в Украине

В ряде стран мира, в том числе и в Украине, День дочери отмечают в четвертое воскресенье сентября. В 2025 году праздник приходится на 28 сентября.

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Многие ошибочно называют Днем дочери 25 апреля. Однако это дата, в которую День дочери празднуют в России, и она не имеет никакого отношения к украинцам. Важно отказываться от общих традиций со страной-агрессором, которая уничтожает наше государство и ежедневно убивает наших граждан.

История праздника День дочери

Точно неизвестно, как возник праздник и почему он отмечается именно в конце сентября.

Однако происхождение Дня дочери связывают с Индией. Праздник имел целью привлечь внимание общества к проблемам дискриминации девушек по половому признаку и повысить их статус в семье и обществе.

Однако в разных странах мира даты празднования Дня дочери варьируются. Например, в Мексике дочерей принято поздравлять в начале декабря, в Соединенных Штатах Америки — 25 сентября, а Индо-канадская ассоциация женщин отмечает праздник 1 сентября.

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