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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Коли в Україні святкують День доньки і чому це не 25 квітня

День доньки 2025
Фото: Unsplash

Щороку в усьому світі відзначають неофіційне сімейне свято – День доньки. Воно нагадує про важливість теплих і щирих стосунків між батьками і донечками.

З кожним роком свято стає все популярнішим, адже це ще один привід, щоб нагадати рідній людині про те, як сильно ви її любите і цінуєте.

Коли День доньки 2025 в Україні

У низці країн світу, зокрема і в Україні, День доньки відзначають у четверту неділю вересня. У 2025 році свято припадає на 28 вересня.

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Багато хто помилково називає Днем доньки 25 квітня. Однак це дата, коли День доньки святкують в Росії, і вона не має нічого спільного з українцями. Важливо відмовитися від спільних традицій з країною-агресором, яка нищить нашу країну і щодня вбиває наших громадян.

Історія свята День доньки

Достеменно невідомо, як виникло свято і чому воно відзначається саме наприкінці вересня.

Однак походження Дня доньки пов’язують з Індією. Свято мало на меті привернути увагу суспільства до проблем дискримінації дівчат за статевою ознакою та підвищити їхній статус у родині та суспільстві.

Однак у різних країнах світу дати святкування Дня доньки варіюються. Наприклад, в Мексиці донечок заведено вітати на початку грудня, у Сполучених Штатах Америки – 25 вересня, а Індо-канадська асоціація жінок відзначає свято 1 вересня.

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