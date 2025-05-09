День Николая Чудотворца 2025: что можно делать, а что под запретом

9 мая 2025 года в Украине отмечают День Николая Чудотворца, также известный как Николай Весенний или Теплый Николай.

Этот праздник имеет глубокое церковное и народное значение. Именно в этот день в 1087 году мощи святителя Николая были перенесены из Мир Ликийских в итальянский город Бари. Для украинцев это день молитвы, добрых дел и соблюдения древних традиций.

Факты ICTV узнали, что нельзя делать на Николая Чудотворца 9 мая и что разрешено.

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Что нельзя делать в день Николая Чудотворца

В этот день принято избегать ссор, конфликтов и равнодушия к ближнему. Если кто-то просит о помощи — нельзя отказывать, потому что верили, что это приведет к потере благосостояния на многие годы.

Также существует запрет на стрижку волос и ногтей, поскольку считалось, что это может навредить здоровью. Не рекомендовали в этот день использовать ножницы или другие острые предметы.

До праздника следовало вернуть все долги. Остаться виноватым кому-то на Николая — означает навлечь финансовые трудности на год вперед. Плохое настроение, уныние и печаль — тоже под запретом, ведь это светлый день, и его следует прожить с благодарностью.

Тяжелой физической работы, особенно в поле, старались избегать. В народе верили, что труд 9 мая может вызвать засуху. Нельзя было также обижать детей или животных. И, по народным представлениям, вечером не следует выносить мусор, потому что вместе с ним можно вынести из дома счастье.

Что можно делать на Николая 9 мая

Прежде всего на Николая Чудотворца верующие идут в храм, чтобы поставить свечу перед иконой святителя, помолиться за здоровье, мир и защиту в сложное время. Особенно молятся за детей, больных, путников и военных.

Считается очень добрым знаком сделать милостыню или помочь нуждающемуся. Также важно примириться с теми, с кем были в ссоре — это способствует согласию в доме. В этот день приветствуется умеренный хозяйственный труд в доме или во дворе, если он не является слишком тяжелым.

На Николая традиционно впервые выгоняли лошадей и скот на весеннее пастбище. Их окропляли святой водой и просили у святого здоровья для животных.

Девушки утром умывались росой, ведь считалось, что она обладает целебной силой и сохраняет красоту.

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