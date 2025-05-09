День Миколая Чудотворця 2025: що можна робити, а що під забороною

9 травня 2025 року в Україні відзначають День Миколая Чудотворця, також відомий як Микола Весняний або Теплий Миколай.

Це свято має глибоке церковне та народне значення. Саме цього дня у 1087 році мощі святителя Миколая були перенесені з Мир Лікійських до італійського міста Барі. Для українців це день молитви, добрих справ і дотримання давніх традицій.

Факти ICTV дізналися, що не можна робити на Миколая Чудотворця 9 травня та що дозволено.

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Що не можна робити в день Миколая Чудотворця

Цього дня варто уникати сварок, конфліктів і байдужості до ближнього. Якщо хтось просить про допомогу – не можна відмовляти, бо вірили, що це призведе до втрати добробуту на багато років.

Також існує заборона на стрижку волосся і нігтів, адже вважалося, що це може зашкодити здоров’ю. Не рекомендували цього дня використовувати ножиці чи інші гострі предмети.

До свята слід було повернути всі борги. Залишитися винним комусь на Миколая – означає накликати фінансові труднощі на рік уперед. Поганий настрій, зневіра і сум – теж під забороною, адже це світлий день, і його слід прожити з вдячністю.

Тяжкої фізичної роботи, особливо в полі, намагалися уникати. У народі вірили, що праця 9 травня може викликати засуху. Не можна було також кривдити дітей або тварин. А ще, за народними повір’ями, ввечері не слід виносити сміття, бо разом із ним можна винести з хати щастя.

Що можна робити на Миколи 9 травня

Насамперед на Миколая Чудотворця віряни йдуть до храму, щоби поставити свічку перед іконою святителя, помолитися за здоров’я, мир і захист у складний час. Особливо моляться за дітей, хворих, подорожніх і військових.

Вважається дуже добрим знаком зробити милостиню або допомогти нужденному. Також важливо примиритися з тими, з ким були у сварці – це сприяє злагоді в домі. Цього дня вітається помірна господарська праця в оселі або на подвір’ї, якщо вона не є надто важкою.

На Миколая традиційно вперше виганяли коней і худобу на весняне пасовище. Їх окроплювали свяченою водою та просили у святого здоров’я для тварин.

Дівчата зранку вмивалися росою, адже вважалося, що вона має цілющу силу та зберігає красу.

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