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Какой праздник 31 мая 2025 и какую погоду предвещает пение кукушки

яке свято 31 травня 2025
Фото: Pexels

Сегодня, 31 мая, в Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Также профессиональный праздник у веб-дизайнеров и бортпроводников.

В мире в этот день отмечают Всемирный день без табака, Всемирный день попугаев, Международный день блондинок и День рождения велосипедного спорта.

Православные верующие 31 мая вспоминают апостола от 70-ти Ермия и мученика Ермея.

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Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто отмечает именины, к каким приметам обращались наши предки, а также что можно и чего не стоит делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник — 31 мая 2025 года

Православная церковь чтит апостола от 70-ти Ермия — одного из ранних христианских проповедников, ученика апостола Павла. Он служил епископом в Филиппополе (современная Болгария), где обращал язычников к вере во Христа.

Также вспоминают святого мученика Ермея — воина из Каппадокии, который открыто исповедовал христианство во время гонений во время правления императора Антонина. Его пытали за веру, но он чудом оставался живым. В конце концов был казнен мечом, а мощи Ермея прославились исцелениями.

Какой сегодня, 31 мая 2025 года, день в Украине

В Украине сегодня отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения — профессиональный праздник всех, кто работает над созданием и распространением печатной продукции. Его ежегодно празднуют в последнюю субботу мая согласно указу президента от 1999 года.

Печатное дело в Украине имеет глубокие исторические корни — еще в XV веке появились первые типографии, а Острожская Библия 1581 года стала выдающимся образцом книжного искусства.

Кто празднует день ангела 31 мая 2025 года

Именины 31 мая отмечают Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп и Кристина. В этот день в церковном календаре упоминаются святые с такими именами, поэтому день считается особенным для всех, кто их носит.

Что нельзя делать 31 мая 2025 года

  • Ссориться и ругаться, тяжело работать.
  • Рубить деревья, особенно дубы, которые считались священными.
  • Стричь волосы или ногти, потому что, по поверью, это негативно повлияет на здоровье.
  • Начинать новые дела и отказывать в помощи нуждающимся.
  • Обернуться на оклик, ведь считалось, что это может быть голос нечистой силы.

Что можно делать сегодня

31 мая считалось благоприятным днем для посева бобовых культур, таких как фасоль и горох. Существовало поверье, что посеянные в этот день бобовые дадут щедрый урожай.

Также день был посвящен уходу за лошадьми: их мыли, расчесывали, кормили лакомствами и украшали, а вот работать не заставляли.

Женщины занимались рукоделием, плели венки и проводили время в кругу подруг, считая этот день девичьим праздником.

Народные приметы на 31 мая 2025 года

  • Обильная роса утром — к жаркому дню.
  • Роса быстро высыхает — будет дождь.
  • Дождь — к богатому урожаю, затяжной дождь — к плохому.
  • Кукушка долго кует — к хорошей погоде летом.
  • Дуб распустил листья раньше ясеня — лето будет засушливым.
  • Солнце заходит в дымку — собирается на дождь.
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