Сьогодні, 31 травня, віряни в Україні відзначають велике церковне свято – Трійцю. Також цього дня згадують апостола від 70 Єрмія та мученика Єрмея.

Крім того, свій день народження відзначає столиця нашої країни – величний та незламний Київ.

У світовому календарі на цю дату припадає низка професійних свят – Міжнародний день бортпровідника, День веб-дизайнера та День хіміка, коли вшановують робітників хімічної та нафтохімічної промисловості.

Разом із тим відзначають Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день папуг, Міжнародний день блондинок та День народження велосипедного спорту.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 31 травня 2026 року

Православні християни цього дня відзначають Трійцю — одне з головних свят церковного календаря. Його ще називають П’ятдесятницею, адже свято припадає на 50-й день після Великодня.

За християнським вченням, цього дня на апостолів зійшов Святий Дух. Після цього вони отримали дар говорити різними мовами та почали проповідувати віру в Христа. Саме тому Трійцю традиційно вважають днем народження християнської церкви.

В Україні свято також називають Зеленою неділею. Цього дня храми й оселі прикрашають зеленими гілками, квітами та запашними травами як символом життя, оновлення і дії Святого Духа.

Також 31 травня православна церква вшановує апостола від 70 Єрмія – одного з ранніх християнських проповідників, учня апостола Павла. Він служив єпископом у Филипополі (сучасна Болгарія), де навертав язичників до віри у Христа.

Також згадують святого мученика Єрмея – воїна з Кападокії, який відкрито сповідував християнство під час гонінь за правління імператора Антоніна. Його катували за віру, але він дивом лишався живим. Зрештою був страчений мечем, а мощі Єрмея прославилися зціленнями.

Який сьогодні, 31 травня 2026 року, день в Україні

Шороку на останню неділю травня припадає День міста Київ – столиці України. Це одне з найдавніших міст Європи та важливий політичний, культурний і духовний центр країни. Традиційною датою заснування міста вважають 482 рік, хоча серед дослідників досі є різні версії щодо точного часу його появи.

За літописною легендою, Київ заснували троє братів — Кий, Щек і Хорив — та їхня сестра Либідь. У різні історичні періоди місто було центром Київської Русі, пережило руйнування, окупації, відбудову та у 1991 році стало столицею незалежної України.

День Києва вперше відзначили у 1982 році під час святкування 1500-річчя міста, а на офіційному рівні свято провели 31 травня 1987 року.

Хто святкує день ангела 31 травня 2026 року

Іменини 31 травня відзначають Борис, Микола, Остап, Роман, Пилип і Христина. Цього дня в церковному календарі згадуються святі з такими іменами, тож день вважається особливим для всіх, хто їх носить.

Що не можна робити 31 травня 2026 року

Сваритися та лаятися, тяжко працювати.

Рубати дерева, особливо дуби, які вважалися священними.

Стригти волосся чи нігті, бо, за повір’ям, це негативно вплине на здоровʼя.

Починати нові справи та відмовляти в допомозі нужденним.

Обертатися на оклик, адже вважалося, що це може бути голосом нечистої сили.

На Трійцю також не рекомендується займатися хатньою роботою, прибиранням, шиттям, пранням чи роботою на городі. Цей день віряни традиційно присвячують молитві, відпочинку та спілкуванню з родиною.

Що можна робити сьогодні

31 травня вважалося сприятливим днем для посіву бобових культур, як-от квасоля та горох. Існувало повір’я, що посіяні цього дня бобові дадуть щедрий урожай.

Також день був присвячений догляду за кіньми: їх мили, розчісували, годували ласощами та прикрашали, а от працювати не змушували.

Жінки займалися рукоділлям, плели вінки та проводили час у колі подруг, вважаючи цей день дівочим святом.

На Трійцю віряни відвідують богослужіння, моляться за здоров’я рідних і дякують Богу за отримані благословення.

Також цього дня прийнято прикрашати оселі зеленими гілками, квітами та запашними травами як символами життя, оновлення і Божої благодаті.

Народні прикмети на 31 травня 2026 року

Рясна роса зранку – до спекотного дня.

Роса швидко висихає – буде дощ.

Дощить – на багатий урожай, довго дощить – на поганий.

Зозуля довго кує – до хорошої погоди влітку.

Дуб розпустив листя раніше ясена – літо буде посушливим.

Сонце заходить у серпанок – збирається на дощ.

Дощ на Трійцю в народі вважали доброю прикметою, що віщує щедрий урожай та достаток у домі.

