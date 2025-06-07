Какой праздник 7 июня 2025 и почему не стоит рассказывать о своих планах
В субботу, 7 июня, отмечается Международный день паркура, Международный день настольных игр, Всемирный день заботы, Международный день специалистов в сфере снабжения, Международный день осведомленности о синдроме Туретта и Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
Православная церковь сегодня чтит память священномученика Феодота, епископа Антирского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 7 июня 2025 года
- Кто празднует день ангела 7 июня 2025 года
- Что нельзя делать 7 июня 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 7 июня 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 7 июня 2025 года
В церковном календаре 7 июня — день памяти священномученика Феодота Анкирского. Он пострадал в начале IV века во время гонения на христиан при древнеримском императоре Диоклетиане.
Феододот владел гостиницей и корчмой. Во время гонения на христиан корчма святого служила приютом для верующих, больницей для больных и местом христианского богослужения. Феодот обратил в христианство многих язычников, побудил покаяться многих грешников. За свою благочестивую жизнь святой получил от Господа дар исцеления недугов.
Кто празднует день ангела 7 июня 2025 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп и Ян.
Что нельзя делать 7 июня 2025 года
Сегодня церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сплетен, клеветы, оскорблений, жадности и зависти.
Народные приметы говорят, что 7 июня не стоит признаваться в любви, свататься или приглашать на свидание, иначе отношения быстро испортятся. Также не рекомендуется рассказывать другим о своих планах на будущее, потому что все пойдет наперекор.
Что можно делать сегодня
В народе праздник 7 июня прозвали Федот Урожайник. Сегодня можно помолиться святому о хорошем урожае хлеба, а также попросить его о защите урожая от непогоды.
В этот день стоит одеть украшения из золота — это считалось хорошим знаком. Также можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе.
Народные приметы на 7 июня 2025 года
- Жаркий день — к щедрому урожаю зерна.
- Вечером громко квакают лягушки — к хорошей погоде.
- Нет росы утром — днем будет дождь.
- Гром на Федота — непогода затянется надолго.