Какой праздник 7 июня 2025 и почему не стоит рассказывать о своих планах

В субботу, 7 июня, отмечается Международный день паркура, Международный день настольных игр, Всемирный день заботы, Международный день специалистов в сфере снабжения, Международный день осведомленности о синдроме Туретта и Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Феодота, епископа Антирского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 7 июня 2025 года

В церковном календаре 7 июня — день памяти священномученика Феодота Анкирского. Он пострадал в начале IV века во время гонения на христиан при древнеримском императоре Диоклетиане.

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Феододот владел гостиницей и корчмой. Во время гонения на христиан корчма святого служила приютом для верующих, больницей для больных и местом христианского богослужения. Феодот обратил в христианство многих язычников, побудил покаяться многих грешников. За свою благочестивую жизнь святой получил от Господа дар исцеления недугов.

Кто празднует день ангела 7 июня 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп и Ян.

Что нельзя делать 7 июня 2025 года

Сегодня церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, сплетен, клеветы, оскорблений, жадности и зависти.

Народные приметы говорят, что 7 июня не стоит признаваться в любви, свататься или приглашать на свидание, иначе отношения быстро испортятся. Также не рекомендуется рассказывать другим о своих планах на будущее, потому что все пойдет наперекор.

Что можно делать сегодня

В народе праздник 7 июня прозвали Федот Урожайник. Сегодня можно помолиться святому о хорошем урожае хлеба, а также попросить его о защите урожая от непогоды.

В этот день стоит одеть украшения из золота — это считалось хорошим знаком. Также можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе.

Народные приметы на 7 июня 2025 года

Жаркий день — к щедрому урожаю зерна.

Вечером громко квакают лягушки — к хорошей погоде.

Нет росы утром — днем будет дождь.

Гром на Федота — непогода затянется надолго.

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