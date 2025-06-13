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День отца 2025: когда и как поздравить папу

день отца 2025
Фото: Depositphotos

День отца в Украине – это официальный праздник, который отмечают каждое третье воскресенье июня.

Согласно указу президента Украины №274/2019, подписанному 18 мая 2019 года, праздник призван укреплять институт семьи и подчеркивать значимость отцов в воспитании детей.  

Факты ICTV узнавали, когда день отца 2025 в Украине и какие традиции связаны с этим праздником. 

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Когда день отца в Украине в 2025 году  

В 2025 году этот день выпадет на 15 июня. 

Есть еще один день отца 2025, дата которого припадает на третье воскресенье сентября. Это Всенародный День отца, который в 2025 году отпразднуют 21 сентября, однако этот день не имеет официального статуса. 

Когда отмечают день отца в 2025 году и как появился праздник 

День отца впервые отметили в США в 1910 году, благодаря инициативе Соноры Смарт Додд из штата Вашингтон.

После смерти матери она и ее пятеро братьев и сестер воспитывались отцом, который проявил себя заботливым и преданным родителем.

Вдохновленная его примером, Сонора предложила установить праздник в честь всех отцов.

В 1966 году День отца стал официальным в США, а к 2012 году его начали праздновать в более чем 28 странах мира. 

В США – это семейный праздник, когда члены семьи поздравляют отцов, дарят подарки и устраивают совместные мероприятия.

Преподносят открытки, одежду, инструменты, гаджеты, предметы для хобби, а также устраивают пикники, барбекю, походы, спортивные игры.  

Многие семьи в этот день ужинают в кафе или заказывают еду на дом.

Проводятся специальные мероприятия, такие как парады, концерты, тематические акции в школах и церквях. Это неофициальный выходной, но его широко отмечают по всей стране. 

День отца 2025: как его празднуют в Украине 

Для Украины этот праздник сравнительно новый, поэтому традиции еще не устоялись. В этот день украинцы поздравляют отцов с теплыми словами, звоня по телефону или встречаясь лично. 

Важно поздравлять всех мужчин, которые исполняют или символизируют роль родителя в нашей жизни. Это могут быть дедушки, дяди, старшие братья или другие близкие, которые заботятся о детях и берут на себя ответственность. 

Многие в этот день дарят небольшие подарки своим родителям и другим мужчинам в семье, которые играют важную роль в их счастливом детстве. Также часто устраиваются семейные встречи или ужины. 

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