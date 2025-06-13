Какой праздник 13 июня 2025 и почему не стоит жаловаться на жизнь

В пятницу, 13 июня, отмечается Международный день менеджеров общественных ассоциаций, Международный день распространения информации, День швейной машинки, Всемирный день софтбола, Международный день метания топора и День рождения булавки.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Акилины и Трифилия. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 13 июня 2025 года

Каждый год 13 июня верующие вспоминают святую мученицу Акилину, которая жила в III веке. Она проповедовала христианство среди сверстников, за что ее подвергли пыткам. Несмотря на все испытания, Акилина не отреклась от веры во Христа. В возрасте 12 лет святую обезглавили.

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Также сегодня церковь чтит память святого Трифилия, первого епископа Левкусии Кипрской. Он проповедовал христианство, а также построил на Кипре два монастыря, мужской и женский. При мужском монастыре Трифилий создал кладбище, где его и похоронили.

Кто празднует день ангела 13 июня 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Александр, Савва, Яков, Антонина, Анна, Александра и Пелагея.

Что нельзя делать 13 июня 2025 года

День святой Акилины наши предки считали неудачным для любых работ на огороде, также сегодня нельзя обрезать крону деревьев и ветки кустов. Запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать. Не стоит жаловаться на свою жизнь, иначе все станет еще хуже.

Народные приметы говорят, что сегодня нельзя пить домашнее свежее молоко, потому что это якобы опасно для здоровья. 13 июня не стоит выпасать животных днем и вечером, иначе их замучают насекомые.

Что можно делать сегодня

В народе праздник 13 июня прозвали Акилина-гречишница. Святая считается покровительницей урожая гречки, поэтому ей молились о хорошем урожае. В этот день принято готовить гречневую кашу или гречаники, и угощать блюдами родных и соседей.

Народные приметы на 13 июня 2025 года

Собаки по траве катаются — скоро будет непогода.

Появилось слишком много мошкары — к хорошей погоде.

Целый день пасмурно — такая погода будет до конца июня.

Пчелы летают над цветами с самого утра — день будет погожим.

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