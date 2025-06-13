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Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
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Яке свято 13 червня 2025 та чому не варто скаржитися на життя

свято 13 червня 2025
Фото: Unsplash

У п’ятницю, 13 червня, відзначається Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій, Міжнародний день поширення інформації, День швейної машинки, Всесвітній день софтболу, Міжнародний день метання сокири і День народження шпильки.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Акилини і Трифилія. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 13 червня 2025 року

Щороку 13 червня віряни згадують святу мученицю Акилину, яка жила в III столітті. Вона проповідувала християнство серед однолітків, за що її піддали тортурам. Попри усі випробування, Акилина не зреклася віри у Христа. У віці 12 років святу обезголовили.

Зараз дивляться

Також сьогодні церква вшановує пам’ять святого Трифилія, першого єпископа Левкусії Кипрської. Він проповідував християнство, а також побудував на Кіпрі два монастирі, чоловічий і жіночий. При чоловічому монастирі Трифилій створив цвинтар, де його і поховали.

Хто святкує день ангела 13 червня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра і Пелагея.

Що не можна робити 13 червня 2025 року

День святої Акилини наші предки вважали невдалим для будь-яких робіт на городі, також сьогодні не можна обрізати крону дерев і гілки кущів. Заборонено сваритися, лихословити, пліткувати. Не варто скаржитися на своє життя, інакше все стане ще гірше.

Народні прикмети кажуть, що сьогодні не можна пити домашнє свіже молоко, бо це нібито небезпечно для здоров’я. 13 червня не варто випасати тварин вдень і ввечері, інакше їх замучать комахи.

Що можна робити сьогодні

У народі свято 13 червня прозвали Акилина-гречишниця. Свята вважається покровителькою врожаю гречки, тому їй молилися про гарний урожай. Цього дня заведено готувати гречану кашу або гречаники, та пригощати стравами рідних і сусідів.

Народні прикмети на 13 червня 2025 року

  • Собаки по траві катаються – скоро буде негода.
  • З’явилося надто багато мошкари – до гарної погоди.
  • Цілий день похмуро – така погода буде до кінця червня.
  • Бджоли літають над квітами з самого ранку – день буде погожим.
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