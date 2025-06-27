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Какой праздник 27 июня 2025 и почему сегодня стоит выбросить старые вещи

свято 27 червня 2025
Фото: Unsplash

В пятницу, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства, Международный день ананаса, Всемирный день работников промышленности, Международный день розового вина, День рождения банкомата, Всемирный день микробиома, День солнцезащитных очков, а также День микро-, малых и средних предприятий.

Православная церковь сегодня чтит память блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 27 июня 2025 года

27 июня верующие вспоминают блаженного Николая Чарнецкого, церковного деятеля Украинской греко-католической церкви.

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Он был редемптористом, епископом, профессором Духовной семинарии в Станиславе, настоятелем монастырей в Костополе и Ковеле на Волыни. В течение жизни он отдавал себя служению Богу и людям. Провозглашен мучеником и блаженным УГКЦ.

Кто празднует день ангела 27 июня 2025 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел и Вера. Поздравьте друзей, родных и знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, здоровья и исполнения желаний.

Что нельзя делать 27 июня 2025 года

Сегодня церковь не одобряет ссор, сплетен, оскорблений, клеветы, зависти и уныния. Не рекомендуется делать предложение — брак окажется неудачным, или же вам могут отказать.

Не стоит переезжать или отправляться в дальнюю дорогу — наткнетесь на неприятности. Также запрещено отказывать в помощи, иначе сами окажетесь в нищете.

Что можно делать сегодня

Сегодня важно быть щедрым и добрым, помогать ближним. 27 июня рекомендуется выбрасывать старые вещи, а ненужные отдавать тому, кто нуждается. Наши предки верили, чем больше отдашь сегодня, тем больше получишь в будущем.

Народные приметы на 27 июня 2025 года

  • Идет дождь — до бабьего лета будет сыро.
  • Утром цветы не распустились — ждите дождя.
  • Много пчел летает — к засухе.
  • Ясный день — такая погода будет до конца лета.
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