Яке свято 27 червня 2025 та чому сьогодні варто викинути старі речі

У п’ятницю, 27 червня, відзначається Всесвітній день рибальства, Міжнародний день ананаса, Всесвітній день працівників промисловості, Міжнародний день рожевого вина, День народження банкомата, Всесвітній день мікробіома, День сонцезахисних окулярів, а також День мікро-, малих і середніх підприємств.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 27 червня 2025 року

27 червня віряни згадують блаженного Миколая Чарнецького, церковного діяча Української греко-католицької церкви.

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Він був редемптористом, єпископом, професором Духовної семінарії у Станиславові, настоятелем монастирів у Костополі й Ковелі на Волині. Протягом життя він віддавав себе служінню Богу та людям. Проголошений мучеником і блаженним УГКЦ.

Хто святкує день ангела 27 червня 2025 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло та Віра. Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, здоров’я та здійснення мрій.

Що не можна робити 27 червня 2025 року

Сьогодні церква не схвалює сварок, пліток, образ, наклепів, заздрощів та зневіри. Не рекомендується робити пропозицію – шлюб виявиться невдалим, або ж вам можуть відмовити.

Не варто переїжджати чи вирушати у далеку дорогу – натрапите на неприємності. Також заборонено відмовляти в допомозі, інакше самі опинитеся в злиднях.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні важливо бути щедрим і добрим, допомагати ближнім. 27 червня рекомендується викидати старі речі, а непотрібні віддавати тому, хто потребує. Наші предки вірили, чим більше віддаси сьогодні, тим більше отримаєш у майбутньому.

Народні прикмети на 27 червня 2025 року

Йде дощ – до бабиного літа буде сиро.

Вранці квіти не розпустилися – чекайте на дощ.

Багато бджіл літає – до посухи.

Ясний день – така погода буде до кінця літа.

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