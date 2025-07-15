День ангела Владимира: искренние поздравления в картинках, стихах и прозе
Во вторник, 15 июля, отмечается День ангела Владимира. Это имя имеет старославянское происхождение и означает “тот, кто владеет миром”.
По церковному календарю сегодня чтят память равноапостольного князя Владимира, который крестил Киевскую Русь. Поэтому в этот день принято поздравлять всех Владимиров с именинами.
Отправьте теплые слова с пожеланиями здоровья, силы духа, мужества своим знакомым, родным или друзьям. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, стихах и прозе.
День ангела Владимира — картинки
Поздравления с Днем ангела Владимира в стихах
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В День Владимира святого
Я хочу поздравить вас.
Пусть небесный покровитель
Не оставит ни на час.
Дарит мир, здоровье, радость,
Бережет от бед, обид.
И поток энергий светлых
Будет пусть для вас открыт.
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День Владимира пришел.
Поздравляю искренне сердечно.
Я желаю, чтоб успех тебя нашел
И с тобой остался чтоб навечно.
Пусть тебе благоволят
Радость, счастье, процветанье.
Пусть улыбки душу окрылят,
А судьба исполнит все мечтанья.
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С Днем Владимира сегодня
Поздравления принимай,
Для потока слов сердечных
Душу, Вова, открывай.
Покровитель пусть поможет
В каждом деле, начинании,
Результаты пусть работы
Оправдают ожидания.
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В день Владимира святого,
Счастья всем хотим большого.
Пусть добро ютится в душах,
Мир наш будет только лучше.
Всех Владимиров поздравим,
Теплый след в душе оставим.
Мы желаем вам успеха,
Много радости и смеха.
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Поздравления с Днем ангела Владимира в прозе
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Поздравляю с Днем ангела Владимира! Желаю мудрости, здоровья, сил, любви и достатка. Пусть каждый день будет радостным и успешным, пусть каждый миг дарит улыбку и добро.
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Поздравляю с Днем ангела Владимира. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех бед. Желаю тебе здоровья, любви, мудрости, терпения и вдохновения. Никогда не сдавайся и не опускай руки!
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Искренне поздравляю с именинами! Пусть святой Владимир помогает тебе во всех начинаниях, дарит силы и вдохновение преодолевать любые препятствия. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и ежедневных маленьких радостей.
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В этот день хочу пожелать тебе, Владимир, чтобы каждое утро начиналось с улыбки, а вечера завершались теплом в сердце. Пусть твой ангел охраняет тебя везде, где бы ты ни был.
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Владимир, пусть святой покровитель всегда ведет тебя светлыми путями, дарит удачу и гармонию, а в доме царит мир и благополучие. С Днем ангела!
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