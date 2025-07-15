День ангела Владимира: искренние поздравления в картинках, стихах и прозе

Во вторник, 15 июля, отмечается День ангела Владимира. Это имя имеет старославянское происхождение и означает “тот, кто владеет миром”.

По церковному календарю сегодня чтят память равноапостольного князя Владимира, который крестил Киевскую Русь. Поэтому в этот день принято поздравлять всех Владимиров с именинами.

Отправьте теплые слова с пожеланиями здоровья, силы духа, мужества своим знакомым, родным или друзьям. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Владимира в картинках, стихах и прозе.

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День ангела Владимира — картинки

Поздравления с Днем ангела Владимира в стихах

***

В День Владимира святого

Я хочу поздравить вас.

Пусть небесный покровитель

Не оставит ни на час.

Дарит мир, здоровье, радость,

Бережет от бед, обид.

И поток энергий светлых

Будет пусть для вас открыт.

***

День Владимира пришел.

Поздравляю искренне сердечно.

Я желаю, чтоб успех тебя нашел

И с тобой остался чтоб навечно.

Пусть тебе благоволят

Радость, счастье, процветанье.

Пусть улыбки душу окрылят,

А судьба исполнит все мечтанья.

***

С Днем Владимира сегодня

Поздравления принимай,

Для потока слов сердечных

Душу, Вова, открывай.

Покровитель пусть поможет

В каждом деле, начинании,

Результаты пусть работы

Оправдают ожидания.

***

В день Владимира святого,

Счастья всем хотим большого.

Пусть добро ютится в душах,

Мир наш будет только лучше.

Всех Владимиров поздравим,

Теплый след в душе оставим.

Мы желаем вам успеха,

Много радости и смеха.

***

Поздравления с Днем ангела Владимира в прозе

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Поздравляю с Днем ангела Владимира! Желаю мудрости, здоровья, сил, любви и достатка. Пусть каждый день будет радостным и успешным, пусть каждый миг дарит улыбку и добро.

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Поздравляю с Днем ангела Владимира. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя от всех бед. Желаю тебе здоровья, любви, мудрости, терпения и вдохновения. Никогда не сдавайся и не опускай руки!

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть святой Владимир помогает тебе во всех начинаниях, дарит силы и вдохновение преодолевать любые препятствия. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и ежедневных маленьких радостей.

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В этот день хочу пожелать тебе, Владимир, чтобы каждое утро начиналось с улыбки, а вечера завершались теплом в сердце. Пусть твой ангел охраняет тебя везде, где бы ты ни был.

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Владимир, пусть святой покровитель всегда ведет тебя светлыми путями, дарит удачу и гармонию, а в доме царит мир и благополучие. С Днем ангела!

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