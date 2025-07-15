День ангела Володимира: щирі привітання в картинках, віршах і прозі
У вівторок, 15 липня, відзначається День ангела Володимира. Це ім’я має старослов’янське походження і означає “той, хто володіє світом”.
За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира, який охрестив Київську Русь. Тож цього дня заведено вітати всіх Володимирів з іменинами.
Надішліть теплі слова з побажаннями здоров’я, сили духу, мужності своїм знайомим, рідним чи друзям. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Володимира в картинках, віршах і прозі.
День ангела Володимира – картинки
Привітання з Днем ангела Володимира у віршах
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Володимире, нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
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У День ангела Володимира,
У це чудове свято,
Бажаю радостей земних,
Й душевних благ тобі багато.
Ще хочу також побажати,
Душевний спокій не втрачати!
З Днем ангела! Щасливим будь!
Й про все погане ти забудь!
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Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Володю, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Привітання з Днем ангела Володимира в прозі
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Вітаю з Днем ангела Володимира! Бажаю мудрості, здоров’я, сил, любові і достатку. Нехай кожен день буде радісним та успішним, нехай кожна мить дарує посмішку і добро.
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Вітаю з Днем ангела Володимира. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх бід. Бажаю тобі здоров’я, кохання, мудрості, терпіння і наснаги. Ніколи не здавайся і не опускай руки!
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай святий Володимир допомагає тобі у всіх починаннях, дарує сили та натхнення долати будь-які перешкоди. Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку та щоденних маленьких радостей.
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У цей день хочу побажати тобі, Володимире, щоб кожен ранок починався з усмішки, а вечори завершувалися теплом у серці. Нехай твій ангел охороняє тебе всюди, де б ти не був.
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Володимире, нехай святий покровитель завжди веде тебе світлими шляхами, дарує удачу й гармонію, а в домі панує мир та благополуччя. З Днем ангела!
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