День ангела Володимира: щирі привітання в картинках, віршах і прозі

У вівторок, 15 липня, відзначається День ангела Володимира. Це ім’я має старослов’янське походження і означає “той, хто володіє світом”.

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира, який охрестив Київську Русь. Тож цього дня заведено вітати всіх Володимирів з іменинами.

Надішліть теплі слова з побажаннями здоров’я, сили духу, мужності своїм знайомим, рідним чи друзям. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Володимира в картинках, віршах і прозі.

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День ангела Володимира – картинки

Привітання з Днем ангела Володимира у віршах

***

Володимире, нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

У День ангела Володимира,

У це чудове свято,

Бажаю радостей земних,

Й душевних благ тобі багато.

Ще хочу також побажати,

Душевний спокій не втрачати!

З Днем ангела! Щасливим будь!

Й про все погане ти забудь!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Володю, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

*** Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю! ***

Привітання з Днем ангела Володимира в прозі

***

Вітаю з Днем ангела Володимира! Бажаю мудрості, здоров’я, сил, любові і достатку. Нехай кожен день буде радісним та успішним, нехай кожна мить дарує посмішку і добро.

***

Вітаю з Днем ангела Володимира. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх бід. Бажаю тобі здоров’я, кохання, мудрості, терпіння і наснаги. Ніколи не здавайся і не опускай руки!

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай святий Володимир допомагає тобі у всіх починаннях, дарує сили та натхнення долати будь-які перешкоди. Бажаю міцного здоров’я, родинного затишку та щоденних маленьких радостей.

***

У цей день хочу побажати тобі, Володимире, щоб кожен ранок починався з усмішки, а вечори завершувалися теплом у серці. Нехай твій ангел охороняє тебе всюди, де б ти не був.

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Володимире, нехай святий покровитель завжди веде тебе світлими шляхами, дарує удачу й гармонію, а в домі панує мир та благополуччя. З Днем ангела!

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