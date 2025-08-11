Какой праздник 11 августа 2025 года и почему в этот день не трудятся в огороде

Сегодня, 11 августа, во Всемирный день стальных барабанов чествуют инструмент, ставший символом карибской идентичности и инноваций. День хип-хопа напоминает о мощном влиянии жанра, который сформировался в Бронксе, а затем охватил весь мир.

Также сегодня отмечают Всемирный день кинетического песка – праздник, который с 2020 года вдохновляет взрослых и детей на игру и релакс.

Православная церковь в этот день чтит святого мученика Евпла.

Факты ICTV собрали все важные события 11 августа – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 11 августа 2025 года

Православные христиане в этот день почитают святого мученика Евпла Катанского – архидиакона из города Катания на острове Сицилия, который пострадал за веру во время Диоклетианова гонения в 304 году.

Евпл был заключен в тюрьму за исповедование христианства, подвергнут пыткам, а затем казнен мечом, когда не отрекся от своей веры. Мощи святого хранятся в итальянском городе Тревико.

Кто празднует день ангела 11 августа 2025 года

В этот день именины празднуют Василий, Макарий, Максим, Марк, Александра, Федора и Мария.

Если среди ваших родных или знакомых есть обладатели и обладательницы этих имен, не забудьте их поздравить, пожелать духовной силы, здоровья и мира вокруг и в сердце.

Что нельзя делать 11 августа 2025 года

Давать или брать деньги в долг – считается, что можно отдать свою удачу.

Ссориться, обижать близких или проклинать кого-то.

Работать в саду, огороде или шить – особенно женщинам, потому что это может навлечь потери в семье.

Назначать важные дела или начинать новые проекты.

Проходить лечебные процедуры – их эффект может быть непредсказуемым или даже вредным.

Издеваться над животными или бить калину – в народе это считалось тяжким грехом, который оборачивается болезнями.

Что можно делать сегодня

Этот день способствует глубоким эмоциональным и духовным переживаниям. Если вы почувствуете потребность уединиться — не сопротивляйтесь.

Хорошей идеей будет посетить выставку, музей, театр или просто посмотреть глубокий фильм или почитать поэзию. Душа нуждается не в развлечениях, а в сопереживании.

Можно провести время с близкими, говорить искренние, добрые слова — люди сегодня особенно чувствительны к теплу.

Избегайте пассивности — легкая физическая нагрузка или прогулка помогут не погрязнуть в апатии. Хорошо отказаться от вредных привычек.

Народные приметы на 11 августа 2025 года

Если день ясный и безоблачный – сентябрь будет сухим и теплым.

Много паутины в воздухе – к долгому бабьему лету.

Орехов в лесу много – зима будет холодной.

Туман утром – жди хорошего урожая ячменя.

Если овес зазеленел во второй раз – осень будет дождливой.

