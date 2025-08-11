Какой праздник 11 августа 2025 года и почему в этот день не трудятся в огороде
Сегодня, 11 августа, во Всемирный день стальных барабанов чествуют инструмент, ставший символом карибской идентичности и инноваций. День хип-хопа напоминает о мощном влиянии жанра, который сформировался в Бронксе, а затем охватил весь мир.
Также сегодня отмечают Всемирный день кинетического песка – праздник, который с 2020 года вдохновляет взрослых и детей на игру и релакс.
Православная церковь в этот день чтит святого мученика Евпла.
Факты ICTV собрали все важные события 11 августа – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, и кто празднует день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник – 11 августа 2025 года
- Кто празднует день ангела 11 августа 2025 года
- Что нельзя делать 11 августа 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 11 августа 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 11 августа 2025 года
Православные христиане в этот день почитают святого мученика Евпла Катанского – архидиакона из города Катания на острове Сицилия, который пострадал за веру во время Диоклетианова гонения в 304 году.
Евпл был заключен в тюрьму за исповедование христианства, подвергнут пыткам, а затем казнен мечом, когда не отрекся от своей веры. Мощи святого хранятся в итальянском городе Тревико.
Кто празднует день ангела 11 августа 2025 года
В этот день именины празднуют Василий, Макарий, Максим, Марк, Александра, Федора и Мария.
Если среди ваших родных или знакомых есть обладатели и обладательницы этих имен, не забудьте их поздравить, пожелать духовной силы, здоровья и мира вокруг и в сердце.
Что нельзя делать 11 августа 2025 года
- Давать или брать деньги в долг – считается, что можно отдать свою удачу.
- Ссориться, обижать близких или проклинать кого-то.
- Работать в саду, огороде или шить – особенно женщинам, потому что это может навлечь потери в семье.
- Назначать важные дела или начинать новые проекты.
- Проходить лечебные процедуры – их эффект может быть непредсказуемым или даже вредным.
- Издеваться над животными или бить калину – в народе это считалось тяжким грехом, который оборачивается болезнями.
Что можно делать сегодня
Этот день способствует глубоким эмоциональным и духовным переживаниям. Если вы почувствуете потребность уединиться — не сопротивляйтесь.
Хорошей идеей будет посетить выставку, музей, театр или просто посмотреть глубокий фильм или почитать поэзию. Душа нуждается не в развлечениях, а в сопереживании.
Можно провести время с близкими, говорить искренние, добрые слова — люди сегодня особенно чувствительны к теплу.
Избегайте пассивности — легкая физическая нагрузка или прогулка помогут не погрязнуть в апатии. Хорошо отказаться от вредных привычек.
Народные приметы на 11 августа 2025 года
- Если день ясный и безоблачный – сентябрь будет сухим и теплым.
- Много паутины в воздухе – к долгому бабьему лету.
- Орехов в лесу много – зима будет холодной.
- Туман утром – жди хорошего урожая ячменя.
- Если овес зазеленел во второй раз – осень будет дождливой.