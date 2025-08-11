Укр Рус
Яке свято 11 серпня 2025 та чому цього дня не працюють на городі

Яке свято 11 серпня 2025
Фото: Pexels

Сьогодні, 11 серпня, у Всесвітній день сталевих барабанів вшановують інструмент, що став символом карибської ідентичності та інновацій. День хіп-хопу нагадує про потужний вплив жанру, який сформувався у Бронксі, а згодом охопив увесь світ.

Також сьогодні святкують Всесвітній день кінетичного піску – свято, яке з 2020 року надихає дорослих і дітей на гру та релакс.

Православна церква цього дня вшановує святого мученика Євпла.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 11 серпня – дізнавайтеся, які є народні прикмети, що можна і не можна робити цього дня, і хто святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 11 серпня 2025 року

Православні християни цього дня вшановують святого мученика Євпла Катанського – архідиякона з міста Катанія на острові Сицилія, який постраждав за віру під час Діоклетіанового переслідування у 304 році.

Євпла ув’язнили за сповідування християнства, піддавали тортурам, а згодом стратили мечем, коли той не зрікся віри. Мощі святого зберігаються в італійському місті Тревіко.

Хто святкує день ангела 11 серпня 2025 року

Цього дня іменини святкують Василі, Макари, Максими, Марки, Олександри, Федори та Марії.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є власники та власниці цих імен, не забудьте їх привітати, побажати духовної сили, здоров’я та миру навколо й у серці.

Що не можна робити 11 серпня 2025 року

  • Давати або брати гроші в борг – вважається, що можна віддати свою удачу.
  • Сваритися, ображати близьких чи проклинати когось.
  • Працювати в саду, городі або шити – особливо жінкам, бо це може накликати втрати в родині.
  • Призначати важливі справи чи починати нові проєкти.
  • Проходити лікувальні процедури – їхній ефект може бути непередбачуваним або навіть шкідливим.
  • Знущатися з тварин або бити калину – в народі це вважалося важким гріхом, який призводить до хвороб.

Що можна робити сьогодні

Цей день сприяє глибоким емоційним і духовним переживанням. Якщо ви відчуєте потребу усамітнитися — не чиніть опору.

Гарною ідеєю буде відвідати виставку, музей, театр або просто подивитися глибокий фільм чи почитати поезію. Душа потребує не розваг, а співпереживання.

Можна провести час ыз близькими, говорити щирі, добрі слова – люди сьогодні особливо чутливі до тепла.

Уникайте пасивності – легке фізичне навантаження або прогулянка допоможуть не загрузнути в апатії. Добре відмовитися від шкідливих звичок.

Народні прикмети на 11 серпня 2025 року

  • Якщо день ясний і безхмарний – вересень буде сухим і теплим.
  • Багато павутини в повітрі – до довгого бабиного літа.
  • Горіхів у лісі багато – зима буде холодною.
  • Туман зранку – чекай на добрий врожай ячменю.
  • Якщо овес зазеленів вдруге – осінь буде дощовою.
