Какой праздник 24 августа 2025 года и куда не следует ходить

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников – День Независимости Украины. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, что стало историческим шагом к утверждению суверенитета и новой эпохи в жизни страны.

В мире на этот день приходится ряд событий и необычных дат. Это и День понижения статуса Плутона, который в 2006 году переклассифицировали из планеты в карликовую, и годовщина трагического извержения Везувия в 79 году нашей эры. Также в календаре есть Международный день странной музыки, День картофельных чипсов, День падающей звезды и даже День консервного ножа.

Для верующих дата связана с памятью священномученика Евтихия, ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все главные события 24 августа – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 24 августа 2025 года

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Евтихия, ученика и последователя апостолов Павла и Иоанна Богослова.

Будущий святой родился в фригийском поселении Севастия в семье воина и дочери священника. В 12 лет его отправили в Константинополь на обучение, но юноша выбрал путь служения Христу.

Евтихий сопровождал апостола Павла в проповедях, а ранее стал учеником Иоанна Богослова. За веру его пытали, морили голодом, бросали в огонь и на растерзание зверям. Святой погиб мученической смертью в родном городе, где был казнен мечом.

Какой сегодня, 24 августа 2025 года, день в Украине

24 августа украинцы отмечают День Независимости – главный государственный праздник страны. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, открыв новую страницу в истории Украины.

Праздник напоминает о веках борьбы за государственность – от казацких восстаний и освободительных войн до наших дней, когда после распада СССР украинцы наконец обрели суверенитет, который вынуждены защищать по сей день.

Кто празднует день ангела 24 августа 2025 года

Именины в этот день отмечают Арсений, Георгий и Петр. Не забудьте поздравить знакомых мальчиков и мужчин, которых зовут именно так.

Что нельзя делать 24 августа 2025 года

Ругаться, сквернословить, распространять сплетни или желать кому-то зла.

Смотреть на восход солнца и работать с огнем или острыми предметами.

Отправляться в лес, на поля или ходить вблизи кладбища.

Начинать новые дела – можно только планировать.

Подвергать организм сильным физическим или умственным нагрузкам.

Употреблять алкоголь, кофе, крепкий чай и тяжелую пищу, в частности мясо.

Что можно делать сегодня

Сегодня благоприятное время для планирования дел, творческих замыслов и будущих проектов.

Хорошо будет уединиться и посидеть перед свечой или у огня, чтобы провести внутреннюю работу, избавиться от комплексов и лишней тревоги.

Это хороший день для мелкой, монотонной или рутинной работы, требующей точности и осторожности.

Народные приметы на 24 августа 2025 года

Дождь – к сухой осени и богатому урожаю.

Темные облака – к похолоданию.

Крики синиц предвещают приближение дождливой осени.

Ясная звездная ночь – к теплой погоде в ближайшие дни.

Дубы обильно покрылись желудями – зима будет морозной и снежной.

Туман над водой утром – к продолжительной теплой погоде.

Мерцающие звезды – к дождю.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.