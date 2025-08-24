Какой праздник 24 августа 2025 года и куда не следует ходить
Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников – День Независимости Украины. Именно в этот день 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, что стало историческим шагом к утверждению суверенитета и новой эпохи в жизни страны.
В мире на этот день приходится ряд событий и необычных дат. Это и День понижения статуса Плутона, который в 2006 году переклассифицировали из планеты в карликовую, и годовщина трагического извержения Везувия в 79 году нашей эры. Также в календаре есть Международный день странной музыки, День картофельных чипсов, День падающей звезды и даже День консервного ножа.
Для верующих дата связана с памятью священномученика Евтихия, ученика апостолов Павла и Иоанна Богослова.
Факты ICTV собрали все главные события 24 августа
Какой сегодня церковный праздник – 24 августа 2025 года
Православная церковь в этот день чтит память священномученика Евтихия, ученика и последователя апостолов Павла и Иоанна Богослова.
Будущий святой родился в фригийском поселении Севастия в семье воина и дочери священника. В 12 лет его отправили в Константинополь на обучение, но юноша выбрал путь служения Христу.
Евтихий сопровождал апостола Павла в проповедях, а ранее стал учеником Иоанна Богослова. За веру его пытали, морили голодом, бросали в огонь и на растерзание зверям. Святой погиб мученической смертью в родном городе, где был казнен мечом.
Какой сегодня, 24 августа 2025 года, день в Украине
24 августа украинцы отмечают День Независимости – главный государственный праздник страны. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости, открыв новую страницу в истории Украины.
Праздник напоминает о веках борьбы за государственность – от казацких восстаний и освободительных войн до наших дней, когда после распада СССР украинцы наконец обрели суверенитет, который вынуждены защищать по сей день.
Кто празднует день ангела 24 августа 2025 года
Именины в этот день отмечают Арсений, Георгий и Петр. Не забудьте поздравить знакомых мальчиков и мужчин, которых зовут именно так.
Что нельзя делать 24 августа 2025 года
- Ругаться, сквернословить, распространять сплетни или желать кому-то зла.
- Смотреть на восход солнца и работать с огнем или острыми предметами.
- Отправляться в лес, на поля или ходить вблизи кладбища.
- Начинать новые дела – можно только планировать.
- Подвергать организм сильным физическим или умственным нагрузкам.
- Употреблять алкоголь, кофе, крепкий чай и тяжелую пищу, в частности мясо.
Что можно делать сегодня
Сегодня благоприятное время для планирования дел, творческих замыслов и будущих проектов.
Хорошо будет уединиться и посидеть перед свечой или у огня, чтобы провести внутреннюю работу, избавиться от комплексов и лишней тревоги.
Это хороший день для мелкой, монотонной или рутинной работы, требующей точности и осторожности.
Народные приметы на 24 августа 2025 года
- Дождь – к сухой осени и богатому урожаю.
- Темные облака – к похолоданию.
- Крики синиц предвещают приближение дождливой осени.
- Ясная звездная ночь – к теплой погоде в ближайшие дни.
- Дубы обильно покрылись желудями – зима будет морозной и снежной.
- Туман над водой утром – к продолжительной теплой погоде.
- Мерцающие звезды – к дождю.