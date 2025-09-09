Международный день красоты — это не просто повод полюбоваться внешностью, но и повод задуматься о глубине истинной красоты. Красота проявляется в добрых словах, искренних взглядах, поступках, которые меняют мир к лучшему. Этот праздник вдохновляет видеть прекрасное в каждом дне, в себе и в людях рядом.

Факты ICTV подготовили поздравления к Международному дню красоты в стихах и прозе.

Когда Международный день красоты

Международный день красоты (International Beauty Day) ежегодно отмечается 9 сентября. Этот праздник был учрежден Международным комитетом по косметологии и эстетике (CIDESCO).

Международный день красоты: история праздника

Индустрия красоты быстро развивалась, и в ней сформировалось много высококлассных специалистов. В 1946 году косметологи и специалисты по эстетике собрались на первый Всемирный конгресс в Брюсселе, где были представлены семь стран — Бельгия, Франция, Нидерланды, Швейцария, Венгрия, Польша и Швеция.

Первым президентом новосозданного Международного комитета эстетики и косметологии (CIDESCO) стал Жак Пуарсон, парижский преподаватель эстетики и автор идеи этого профессионального объединения.

Уже в следующем году прошел второй Всемирный конгресс, на котором были утверждены первые филиалы организации в Австрии, Бельгии, Франции, Нидерландах и Швейцарии. В 1950 году филиал появился в Италии, через три года — в Германии, а в 1955 году к членству присоединились страны Северной Европы.

В 1957 году в нескольких странах открыли школы косметологии, а уже через год там начали выдавать первые дипломы. Со временем учебные заведения CIDESCO расширили программы, добавив SPA, менеджмент в сфере красоты и сертификацию косметологической продукции. Позже организация начала проводить конкурсы для опытных специалистов и молодых специалистов.

Особым стал 31-й конгресс CIDESCO в 1977 году в Монте-Карло, который открыла принцесса Монако Грейс, выразив поддержку деятельности комитета. В 1993 году появился печатный журнал CIDESCO LINK.

Основными задачами CIDESCO являются поддержание высоких стандартов в сфере красоты и ухода, продвижение эстетики, обмен профессиональными знаниями и создание сертифицированных учебных центров.

Чтобы популяризировать свои принципы и привлечь внимание людей к beauty-сфере, в 1995 году организация учредила Международный день красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября. Сегодня CIDESCO представлен в 40 странах мира через школы, салоны красоты и SPA-центры с международно признанными сертификатами и квалификациями.

Поздравление с Международным днем красоты в прозе

Поздравляю Вас с Международным днем красоты! Пусть Ваша внешность всегда отражает внутреннюю гармонию, тепло и доброту. Желаю Вам вдохновения, уверенности и радости в каждом дне.

***

С праздником красоты! Пусть в Вашей жизни всегда будет место для искренних улыбок, приятных слов и счастливых моментов. Вы — пример настоящей, глубокой красоты, которая вдохновляет.

***

Искренне поздравляю Вас с Международным днем красоты! Пусть каждый день дарит Вам приятные эмоции, гармонию в душе и восхищение в взглядах окружающих. Желаю, чтобы красота сопровождала Вас во всем — в делах, в словах и в мыслях.

***

Примите самые искренние поздравления по случаю Международного дня красоты! Пусть Ваша красота — как внешняя, так и внутренняя — всегда будет источником вдохновения для окружающих. Желаю Вам здоровья, радости и безграничной энергии для свершений.

***

Поздравляю Вас с праздником, который прославляет красоту во всех ее проявлениях! Пусть в Вашей жизни царит эстетика, гармония и счастье. Желаю Вам всегда чувствовать себя красивой, уникальной и нужной этому миру.

Поздравления с Международным днем красоты 2025 в стихах

В каждом дне — частичка чуда,

Если видишь сердцем свет.

Красота — повсюду, всюду,

Где живет душевный свет.

***

Красота в осеннем небе,

В чашке чая, в добром дне.

В понимании и в вере,

Что любовь живет в тебе.

***

Красота — не просто внешность,

Это добрые дела.

Это свет, тепло, сердечность,

Что ты в мир свой принесла.

Поздравления с Международным днем красоты 2025 в открытках

