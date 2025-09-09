Міжнародний день краси — це не просто нагода помилуватись зовнішністю, а й привід замислитись над глибиною справжньої краси. Краса проявляється у добрих словах, щирих поглядах, вчинках, що змінюють світ на краще. Це свято надихає бачити прекрасне у кожному дні, в собі та в людях поруч.

Факти ICTV підготували привітання до Міжнародного дня краси у віршах та прозі.

Коли Міжнародний день краси

Міжнародний день краси (International Beauty Day) щороку відзначається 9 вересня. Це свято було засноване Міжнародним комітетом з косметології та естетики (CIDESCO).

Міжнародний день краси: історія свята

Індустрія краси швидко розвивалася, і в ній сформувалося багато висококласних фахівців. У 1946 році косметологи та спеціалісти з естетики зібралися на перший Всесвітній конгрес у Брюсселі, де були представлені сім країн — Бельгія, Франція, Нідерланди, Швейцарія, Угорщина, Польща та Швеція.

Першим президентом новоствореного Міжнародного комітету естетики та косметології (CIDESCO) став Жак Пуарсон, паризький викладач естетики та автор ідеї цього професійного об’єднання.

Уже наступного року відбувся другий Всесвітній конгрес, на якому затвердили перші філії організації в Австрії, Бельгії, Франції, Нідерландах та Швейцарії. У 1950 році філія з’явилася в Італії, за три роки — у Німеччині, а в 1955 році до членства приєдналися країни Північної Європи.

У 1957 році в кількох країнах відкрили школи косметології, а вже за рік там почали видавати перші дипломи. З часом навчальні заклади CIDESCO розширили програми, додавши SPA, менеджмент у сфері краси та сертифікацію косметологічної продукції. Пізніше організація започаткувала конкурси для досвідчених фахівців та молодих спеціалістів.

Особливим став 31-й конгрес CIDESCO у 1977 році в Монте-Карло, який відкрила принцеса Монако Грейс, висловивши підтримку діяльності комітету. У 1993 році з’явився друкований журнал CIDESCO LINK.

Основними завданнями CIDESCO є підтримка високих стандартів у сфері краси та догляду, просування естетики, обмін професійними знаннями та створення сертифікованих навчальних центрів.

Щоб популяризувати свої принципи та залучити увагу людей до beauty-сфери, у 1995 році організація заснувала Міжнародний день краси, який відзначають щорічно 9 вересня. Сьогодні CIDESCO представлений у 40 країнах світу через школи, салони краси та SPA-центри з міжнародно визнаними сертифікатами та кваліфікаціями.

Привітання з Міжнародним днем краси у прозі

Вітаю Вас із Міжнародним днем краси! Нехай Ваша зовнішність завжди відображає внутрішню гармонію, тепло та доброту. Бажаю Вам натхнення, впевненості та радості в кожному дні.

***

Зі святом краси! Нехай у Вашому житті завжди буде місце для щирих усмішок, приємних слів і щасливих моментів. Ви — приклад справжньої, глибокої краси, яка надихає.

***

Щиро вітаю Вас з Міжнародним днем краси! Нехай кожен день дарує Вам приємні емоції, гармонію в душі та захоплення у поглядах оточення. Бажаю, щоб краса супроводжувала Вас у всьому — у справах, у словах і в думках.

***

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Міжнародного дня краси! Нехай Ваша краса — як зовнішня, так і внутрішня — завжди буде джерелом натхнення для оточення. Бажаю Вам здоров’я, радості та безмежної енергії для звершень.

***

Вітаю Вас зі святом, яке прославляє красу у всіх її проявах! Нехай у Вашому житті панує естетика, гармонія та щастя. Бажаю Вам завжди відчувати себе красивою, унікальною та потрібною цьому світу.

Привітання з Міжнародним днем краси 2025 у віршах

Краса — вона ж є в усьому!

Краса в серцях:

Краса в добрі, любові та дружбі,

І в щасливих, радісних очах!

***

Краса – це дар, це диво світу,

Що в серці кожної людини живе.

Нехай цей день дарує квіти

І радість в душах розцвіте.

***

Краса — це тиша на світанку

І сміх дитячий у дворі.

Це доброта без зайвих меж,

Це світ, що живе в добрі.

Привітання з Міжнародним днем краси 2025 у листівках

