В четверг, 11 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с терроризмом, День школьных фотографий и День памяти библиотек.

Православная церковь сегодня чтит память преподобной Феодоры Александрийской. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 11 сентября 2025 года

Православные христиане сегодня вспоминают преподобную Феодору Александрийскую. Она жила со своим богатым мужем в Александрии, но через некоторое время согрешила против супружеской верности.

Теодора страдала от мук стыда из-за измены мужу, поэтому впоследствии решила уйти в монастырь для искупления грехов. Она бросила мужа, постригла волосы, переоделась в мужскую одежду и отправилась в пустынный монастырь Октодеката.

Там она назвалась Феодором, в течение многих лет вела строгую и смиренную жизнь. Теодора не раскрывала своей тайны, поэтому правду о том, что она женщина, монахи узнали уже после ее смерти.

Кто празднует день ангела 11 сентября 2025 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

Что нельзя делать 11 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Не стоит устраивать шумные гуляния — это день тишины и искупления грехов.

Народные приметы не советуют пользоваться острыми предметами, иначе навлечете беду на семью. Нельзя отказывать в помощи — все вернется бумерангом.

Что можно делать сегодня

Из-за того, что преподобная Феодора всю жизнь искупала грех и несла бремя смирения, в народе эту дату называли днем искупления грехов. 11 сентября старались больше молиться, избегали ссор и шумных развлечений.

Сегодня можно работать в огороде, собирать урожай и заниматься различными домашними делами.

Народные приметы на 11 сентября 2025 года

Дождь — осень будет дождливой и мокрой.

Утром сильный туман — ждите ясных и солнечных дней.

Солнечная погода — к сухой и затяжной осени.

Сильный ветер — зимой будет много метелей.

Много росы утром — снег выпадет рано.

