Какой праздник 11 сентября 2025 и почему день лучше провести в тишине
В четверг, 11 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с терроризмом, День школьных фотографий и День памяти библиотек.
Православная церковь сегодня чтит память преподобной Феодоры Александрийской. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 11 сентября 2025 года
- Кто празднует день ангела 11 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 11 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 11 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 11 сентября 2025 года
Православные христиане сегодня вспоминают преподобную Феодору Александрийскую. Она жила со своим богатым мужем в Александрии, но через некоторое время согрешила против супружеской верности.
Теодора страдала от мук стыда из-за измены мужу, поэтому впоследствии решила уйти в монастырь для искупления грехов. Она бросила мужа, постригла волосы, переоделась в мужскую одежду и отправилась в пустынный монастырь Октодеката.
Там она назвалась Феодором, в течение многих лет вела строгую и смиренную жизнь. Теодора не раскрывала своей тайны, поэтому правду о том, что она женщина, монахи узнали уже после ее смерти.
Кто празднует день ангела 11 сентября 2025 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.
Что нельзя делать 11 сентября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Не стоит устраивать шумные гуляния — это день тишины и искупления грехов.
Народные приметы не советуют пользоваться острыми предметами, иначе навлечете беду на семью. Нельзя отказывать в помощи — все вернется бумерангом.
Что можно делать сегодня
Из-за того, что преподобная Феодора всю жизнь искупала грех и несла бремя смирения, в народе эту дату называли днем искупления грехов. 11 сентября старались больше молиться, избегали ссор и шумных развлечений.
Сегодня можно работать в огороде, собирать урожай и заниматься различными домашними делами.
Народные приметы на 11 сентября 2025 года
- Дождь — осень будет дождливой и мокрой.
- Утром сильный туман — ждите ясных и солнечных дней.
- Солнечная погода — к сухой и затяжной осени.
- Сильный ветер — зимой будет много метелей.
- Много росы утром — снег выпадет рано.