У четвер, 11 вересня, відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом, День шкільних фотографій та День пам’яті бібліотек.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобної Феодори Олександрійської. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 11 вересня 2025 року

Православні християни сьогодні згадують преподобну Теодору Олександрійську. Вони жила зі своїм заможним чоловіком в Олександрії, але через деякий час згрішила проти подружньої вірності.

Теодора страждала від мук сорому через зраду чоловікові, тож згодом вирішила піти в монастир для спокутування гріхів. Вона покинула чоловіка, постригла волосся, переодягнулася у чоловічий одяг і вирушила до пустельного монастиря Октодеката.

Там вона назвалася Феодором, протягом багатьох років вела суворе та смиренне життя. Теодора не розкривала своєї таємниці, тож правду про те, що вона жінка, монахи дізналися вже після її смерті.

Хто святкує день ангела 11 вересня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

Що не можна робити 11 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не варто влаштовувати гучні гуляння – це день тиші та спокутування гріхів.

Народні прикмети не радять користуватися гострими предметами, інакше накличете біду на родину. Не можна відмовляти у допомозі – все повернеться бумерангом.

Що можна робити сьогодні

Через те, що преподобна Теодора все життя спокутувала гріх і несла тягар смирення, у народі цю дату називали днем спокутування гріхів. 11 вересня намагалися більше молитися, уникали сварок та гучних розваг.

Сьогодні можна працювати на городі, збирати врожай та займатися різними домашніми справами.

Народні прикмети на 11 вересня 2025 року

Дощить – осінь буде дощовою і мокрою.

Вранці сильний туман – чекайте на ясні та сонячні дні.

Сонячна погода – до сухої і затяжної осені.

Сильний вітер — взимку буде багато завірюх.

Багато роси вранці – сніг випаде рано.

