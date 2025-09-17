В среду, 17 сентября, в Украине отмечается День спасателя, День HR-менеджера и День работника страхового рынка.

Также на эту дату приходятся Всемирный день безопасности пациентов, Всемирный день ската-манти, Международный день кантри-музыки и Всемирный день распространения информации о синдроме Клифстра.

Православная церковь сегодня чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Сейчас смотрят

Какой сегодня церковный праздник – 17 сентября 2025 года

17 сентября православные верующие вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Они жили во II веке в Риме. София воспитывала дочерей в христианской вере. Когда начались гонения на христиан, мучениц заключили в тюрьму и отправили на суд к императору.

Они твердо отстаивали свою веру и отказывались от идолопоклонства. За это Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. София похоронила истерзанные тела дочерей, а через три дня умерла.

Какой сегодня, 17 сентября 2025 года, день в Украине

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Сегодня стоит поздравить работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований, которые ежедневно стоят на страже безопасности людей.

В третью среду сентября профессиональный праздник отмечают HR-менеджеры — специалисты по управлению персоналом. Также на 17 сентября приходится День работника страхового рынка.

Кто празднует день ангела 17 сентября 2025 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Иван, Илья, Александра, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь и Надежда.

Что нельзя делать 17 сентября 2025 года

В День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие.

Женщинам в день праздника запрещено убирать в доме, заниматься различными домашними делами, тяжело работать в поле или по хозяйству. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Также не стоит устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать сегодня

17 сентября принято ходить в церковь и молиться о семейном счастье, любви, терпении, защите, исцелении от недугов, здоровье для родных и близких. День благоприятен для отдыха и времени с семьей.

Народные приметы на 17 сентября 2025 года

Листья уже активно опадают — ждите похолодания.

Журавли улетают в теплые края — на Покрову будет мороз.

Холодная и дождливая погода — весна будет ранней.

Солнечная и теплая погода — к холодной зиме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.