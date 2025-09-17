У середу, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника, День HR-менеджера та День працівника страхового ринку.

Також на цю дату припадають Всесвітній день безпеки пацієнтів, Всесвітній день ската-манти, Міжнародний день кантрі-музики та Всесвітній день поширення інформації про синдром Кліфстра.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 17 вересня 2025 року

17 вересня православні віряни згадують мучениць Віру, Надію, Любов та матір їхню Софію. Вони жили в II столітті в Римі. Софія виховувала доньок у християнській вірі. Коли почалося гоніння на християн, мучениць ув’язнили й відправили на суд до імператора.

Вони твердо відстоювали свою віру та відмовлялися від ідолопоклоніння. За це Віру, Надію та Любов піддали жорстоким тортурам. Софія поховала понівечені тіла доньок, а через три дні померла.

Який сьогодні, 17 вересня 2025 року, день в Україні

Щороку 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Сьогодні варто привітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які щодня стоять на варті безпеки людей.

У третю середу вересня професійне свято відзначають HR-менеджери – фахівці з управління персоналом. Також на 17 вересня припадає День працівника страхового ринку.

Хто святкує день ангела 17 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники таких імен: Іван, Ілля, Олександра, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов та Надія.

Що не можна робити 17 вересня 2025 року

У День Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужіть.

Жінкам в день свята заборонено прибирати в будинку, займатися різними хатніми справами, важко працювати в полі чи по господарству. Не можна відмовляти у допомозі нужденним. Також не варто влаштовувати гучні застілля та зловживати алкоголем.

Що можна робити сьогодні

17 вересня заведено ходити до церкви та молитися про сімейне щастя, любов, терпіння, захист, зцілення від недуг, здоров’я для рідних і близьких. День сприятливий для відпочинку та часу з родиною.

Народні прикмети на 17 вересня 2025 року

Листя вже активно опадає – чекайте на похолодання.

Журавлі летять у вирій – на Покрову буде мороз.

Холодна і дощова погода – весна буде ранньою.

Сонячна і тепла погода – до холодної зими.

