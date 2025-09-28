Ежегодно в Украине отмечают профессиональный праздник – День машиностроителя. Он посвящен тем, кто создает моторы, механизмы, автомобили, вертолеты и другое современное оборудование.

Машиностроение объединяет тысячи инженеров, конструкторов, технологов и рабочих. Их мастерство и изобретательность помогают Украине двигаться вперед даже в самые сложные времена.

Без труда этих специалистов невозможны ни стабильная экономика, ни развитие науки, ни надежная обороноспособность государства. Поэтому самое время поздравить машиностроителей с их профессиональным праздником.

Сейчас смотрят

Когда празднуют День машиностроителя 2025

В 2025 году День машиностроителя в Украине будет отмечаться 28 сентября. Традиционно праздник приходится на четвертое воскресенье первого месяца осени.

Это хороший повод поблагодарить всех, кто ежедневно прилагает усилия к созданию техники и оборудования, которые работают на благо страны.

День машиностроителя 2025 – поздравления в открытках

К празднику Факты ICTV подготовили подборку открыток и поздравлений, которыми можно поделиться с родными и друзьями, работающими в этой отрасли.

День машиностроителя 2025 – поздравления в прозе

Искренне поздравляю с Днем машиностроителя! Пусть каждый день приносит вам радость от работы, уверенность в собственных силах и гордость за то, что вы создаете технику, которая служит людям и стране! Желаю крепкого здоровья, благополучия в семье и больших профессиональных достижений!

***

Дорогие машиностроители! Ваш труд – основа развития промышленности и науки. Желаю вам вдохновения, новых идей и успешных проектов. Пусть в жизни все работает слаженно, как хорошо отлаженный механизм, а каждый день дарит вам силы и уверенность в завтрашнем дне!

***

Поздравляю с профессиональным праздником! Машиностроение – это не только металл и техника, но и будущее, которое вы создаете своими руками. Пусть работа приносит вам удовольствие, признание и достойное вознаграждение, а дома всегда ждут тепло, любовь и поддержка!

***

С Днем машиностроителя! Желаю, чтобы в вашей работе всегда было место для творчества и новых открытий, а жизнь напоминала прочную конструкцию – устойчивую, гармоничную и надежную! Пусть здоровье будет крепким, а благосостояние растет с каждым днем!

***

Уважаемые машиностроители! Вы укрепляете наше государство, работая для экономики, науки и обороны. Желаю, чтобы ваши знания и опыт всегда находили достойное применение. Пусть каждая идея превращается в реальный успех, а в семьях царят мир и счастье!

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.