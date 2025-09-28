Щороку в Україні відзначають професійне свято – День машинобудівника. Воно присвячене тим, хто створює мотори, механізми, автівки, гвинтокрили та інше сучасне обладнання.

Машинобудування об’єднує тисячі інженерів, конструкторів, технологів та робітників. Їхня майстерність і винахідливість допомагають Україні рухатися вперед навіть у найскладніші часи.

Без праці цих фахівців неможливі ані стабільна економіка, ані розвиток науки, ані надійна обороноздатність держави. Тож саме час привітати машинобудівників з їхнім професійним святом.

Коли святкують День машинобудівника 2025

У 2025 році День машинобудівника в Україні відзначатиметься 28 вересня. Традиційно свято припадає на четверту неділю першого місяця осені.

Це гарна нагода подякувати всім, хто щодня докладає зусиль до створення техніки та устаткування, які працюють на благо країни.

День машинобудівника 2025 – привітання у листівках

До свята Факти ICTV підготували добірку листівок та вітань, якими можна поділитися з рідними та друзями, що працюють у цій галузі.

День машинобудівника 2025 – привітання в прозі

Щиро вітаю з Днем машинобудівника! Нехай кожен день приносить вам радість від роботи, упевненість у власних силах і гордість за те, що ви створюєте техніку, яка служить людям і країні! Бажаю міцного здоров’я, добробуту у родині та великих професійних звершень!

***

Дорогі машинобудівники! Ваша праця – основа розвитку промисловості та науки. Бажаю вам натхнення, нових ідей та успішних проєктів. Хай у житті все працює злагоджено, як добре налагоджений механізм, а кожен день дарує вам сили й упевненість у завтрашньому дні!

***

Вітаю з професійним святом! Машинобудування – це не тільки про метал і техніку, а й про майбутнє, яке ви творите своїми руками. Хай робота приносить вам задоволення, визнання та гідну винагороду, а вдома завжди чекають тепло, любов і підтримка!

***

З Днем машинобудівника! Бажаю, щоб у вашій роботі завжди було місце для творчості та нових відкриттів, а життя нагадувало міцну конструкцію – стійку, гармонійну та надійну! Нехай здоров’я буде міцним, а добробут зростає з кожним днем!

***

Шановні машинобудівники! Ви зміцнюєте нашу державу, працюючи для економіки, науки й оборони. Бажаю, щоб ваші знання та досвід завжди знаходили гідне застосування. Хай кожна ідея перетворюється на реальний успіх, а у родинах панують мир і щастя!

