В понедельник, 29 сентября, в Украине чтят память жертв трагедии в Бабьем Яру. Также на эту дату приходится День отоларинголога, Всемирный день сердца и Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Кирияка Отшельника. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 29 сентября 2025 года

29 сентября православные верующие вспоминают преподобного Кирияка Отшельника. Он родился в Коринфе в 448 году, с раннего возраста проявлял глубокую набожность и любовь к чтению Священного Писания.

В 18 лет Кирияк отправился в Иерусалим, чтобы посвятить себя служению Богу. Там он присоединился к монастырю, основанному святым Евсторгием, а впоследствии перешел в лавру святого Евфимия Великого.

Кириак провел много лет в пустыне, где придерживался строгого аскетизма. Умер преподобный в 557 году в возрасте 109 лет.

Какой сегодня, 29 сентября 2025 года, день в Украине

29 сентября в Украине — День памяти трагедии в Бабьем Яру. Дата посвящена чествованию памяти жертв массовых расстрелов, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. Самые массовые расстрелы произошли 29-30 сентября 1941 года, когда было убито почти 34 тыс. евреев, жителей Киева.

Ежегодно 29 сентября отмечается День отоларинголога. Профессиональный праздник посвящен врачам, специализирующимся на диагностике и лечении заболеваний уха, горла и носа.

Кто празднует день ангела 29 сентября 2025 года

День ангела сегодня празднуют мужчины по имени Иван. Поздравьте знакомых, которые носят это имя, пожеланиями крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Что нельзя делать 29 сентября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют примерять чужие вещи и украшения, иначе на вас перейдут болезни другого человека.

Нельзя давать обещания, которые не сможете выполнить. Неудачный день для новых начинаний, переезда и трудоустройства. Также 29 сентября не стоит хвастаться, рассказывать о достижениях, лгать и приукрашивать — все это приведет к ухудшению репутации.

Что можно делать сегодня

В этот день можно заниматься различными домашними делами, разрешается убирать в доме, готовить двор к зиме. Удачный день для оздоровительных процедур, закаливания организма и спорта.

Сегодня стоит сделать доброе дело — помочь нуждающемуся или пожертвовать вещи на благотворительность.

Народные приметы на 29 сентября 2025 года

Вороны собираются в большие стаи — к хорошей погоде.

На деревьях листья желтые, но еще не опадают — осень будет длинной.

Слышен гром — зима будет малоснежной и холодной.

Чем теплее и суше этот день, тем позже наступит зима.

