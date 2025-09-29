Какой праздник 29 сентября 2025 года и какие вещи нельзя примерять
В понедельник, 29 сентября, в Украине чтят память жертв трагедии в Бабьем Яру. Также на эту дату приходится День отоларинголога, Всемирный день сердца и Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.
Православная церковь сегодня чтит память преподобного Кирияка Отшельника. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник – 29 сентября 2025 года
29 сентября православные верующие вспоминают преподобного Кирияка Отшельника. Он родился в Коринфе в 448 году, с раннего возраста проявлял глубокую набожность и любовь к чтению Священного Писания.
В 18 лет Кирияк отправился в Иерусалим, чтобы посвятить себя служению Богу. Там он присоединился к монастырю, основанному святым Евсторгием, а впоследствии перешел в лавру святого Евфимия Великого.
Кириак провел много лет в пустыне, где придерживался строгого аскетизма. Умер преподобный в 557 году в возрасте 109 лет.
Какой сегодня, 29 сентября 2025 года, день в Украине
29 сентября в Украине — День памяти трагедии в Бабьем Яру. Дата посвящена чествованию памяти жертв массовых расстрелов, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. Самые массовые расстрелы произошли 29-30 сентября 1941 года, когда было убито почти 34 тыс. евреев, жителей Киева.
Ежегодно 29 сентября отмечается День отоларинголога. Профессиональный праздник посвящен врачам, специализирующимся на диагностике и лечении заболеваний уха, горла и носа.
Кто празднует день ангела 29 сентября 2025 года
День ангела сегодня празднуют мужчины по имени Иван. Поздравьте знакомых, которые носят это имя, пожеланиями крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Что нельзя делать 29 сентября 2025 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Народные приметы не советуют примерять чужие вещи и украшения, иначе на вас перейдут болезни другого человека.
Нельзя давать обещания, которые не сможете выполнить. Неудачный день для новых начинаний, переезда и трудоустройства. Также 29 сентября не стоит хвастаться, рассказывать о достижениях, лгать и приукрашивать — все это приведет к ухудшению репутации.
Что можно делать сегодня
В этот день можно заниматься различными домашними делами, разрешается убирать в доме, готовить двор к зиме. Удачный день для оздоровительных процедур, закаливания организма и спорта.
Сегодня стоит сделать доброе дело — помочь нуждающемуся или пожертвовать вещи на благотворительность.
Народные приметы на 29 сентября 2025 года
- Вороны собираются в большие стаи — к хорошей погоде.
- На деревьях листья желтые, но еще не опадают — осень будет длинной.
- Слышен гром — зима будет малоснежной и холодной.
- Чем теплее и суше этот день, тем позже наступит зима.