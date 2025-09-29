У понеділок, 29 вересня, в Україні вшановують пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру. Також на цю дату припадають День отоларинголога, Всесвітній день серця і Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять преподобного Киріяка пустельника. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 29 вересня 2025 року

29 вересня православні віряни згадують преподобного Киріяка пустельника. Він народився в Коринті у 448 році, з раннього віку виявляв глибоку побожність і любов до читання Святого Письма.

У 18 років Киріяк вирушив до Єрусалима, щоб присвятити себе служінню Богові. Там він приєднався до монастиря, заснованого святим Євсторгієм, а згодом перейшов до лаври святого Євтимія Великого.

Киріяк провів багато років у пустелі, де дотримувався суворого аскетизму. Помер преподобний у 557 році у віці 109 років.

Який сьогодні, 29 вересня 2025 року, день в Україні

29 вересня в Україні – День пам’яті трагедії в Бабиному Яру. Дата присвячена вшануванню пам’яті жертв масових розстрілів, здійснених нацистами під час Другої світової війни. Наймасовіші розстріли відбулися 29-30 вересня 1941 року, коли було вбито майже 34 тис. євреїв, мешканців Києва.

Щорічно 29 вересня відзначається День отоларинголога. Професійне свято присвячене лікарям, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань вуха, горла та носа.

Хто святкує день ангела 29 вересня 2025 року

День ангела сьогодні святкують чоловіки на ім’я Іван. Привітайте знайомих, які носять це ім’я, побажаннями міцного здоров’я, щастя та благополуччя.

Що не можна робити 29 вересня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети не радять приміряти чужі речі та прикраси, інакше на вас перейдуть хвороби іншої людини.

Не можна давати обіцянки, які не зможете виконати. Невдалий день для нових починань, переїзду і працевлаштування.

Також 29 вересня не варто хвалитися, розповідати про досягнення, брехати і прикрашати – усе це призведе до погіршення репутації.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна займатися різними домашніми справами, дозволяється прибирати в будинку, готувати подвір’я до зими. Вдалий день для оздоровчих процедур, загартування організму і спорту.

Сьогодні варто зробити добру справу – допомогти нужденному або пожертвувати речі на благодійність.

Народні прикмети на 29 вересня 2025 року

Галки збираються у великі зграї – до гарної погоди.

На деревах листя жовте, але ще не опадає – осінь буде довгою.

Чути грім – зима буде малосніжною та холодною.

Чим тепліше і сухіше цей день, тим пізніше настане зима.

