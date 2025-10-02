Октябрь — месяц, богатый церковными праздниками и знаменательными датами. Среди них особое место занимает чествование памяти преподобного Андрея, которого также знают как Андрея блаженного (юродивого).

Когда день святого преподобного Андрея и что нельзя делать, читайте в нашем материале.

Святого преподобного Андрея: дата

День памяти святого преподобного Андрея в 2025 году отмечают 2 октября.

С ранних лет блаженный Андрей отличался искренней любовью к храму и Божьим книгам. Однажды ему было дано странное сновидение: ангелы подняли его на небо и показали небесную славу. Возвращая его обратно на землю, они сказали:

Тебе суждено стать юродивым ради Христа — это спасет твою душу и поможет другим людям.

Прислушавшись к небесному голосу, Андрей принял этот путь. С тех пор он жил как юродивый: ходил полуголый или в оборванной одежде, выглядел обессиленным и озадаченным.

Он часто произносил непонятные слова, спал под открытым небом, питался объедками, то беспричинно плакал, то смеялся. Многие считали его сумасшедшим, издевались, оскорбляли, бросали камни и даже били. Но Андрей все терпел с кротостью, не отвечая злом на зло.

На самом деле этот странный внешний облик скрывал глубокую духовную жизнь. В душе блаженный имел невыразимый мир и радость от Бога. Ночью он шел в храм и долго молился перед святыми иконами, а во время Пасхальных праздников всегда причащался.

Его тайную жизнь сумел распознать только один человек — патриарх Константинополя Епифаний Кипрский. Он понял, что Андрей — истинный угодник Божий, и стал ему близким другом, с которым они часто беседовали на духовные темы и вместе молились.

Блаженный обладал особыми дарами: пророчествовал, творил чудеса и помогал нуждающимся. Ему было открыто будущее города и Церкви, в частности времена испытаний и гонений. Андрей исцелял больных, спасал людей во время морских бурь, останавливал пожары в монастырях. Его мудрые советы и искренние молитвы привлекали многих, и каждому он напоминал о покаянии, доброте и любви к Богу.

Свой земной путь блаженный Андрей завершил в 936 году, имея около 66 лет. Его похоронили в храме святых апостолов Петра и Павла, где он любил молиться.

Народные приметы в день святого преподобного Андрея

Если в этот день идет обильный дождь — зима будет суровая и холодная.

Ветер с севера предвещает мягкую и теплую зиму.

Если белка уже полностью сменила мех — стоит ждать теплой зимы.

Святого преподобного Андрея: запреты

Издавна верили, что 2 октября не стоит впускать в дом посторонних людей, ведь вместе с ними может прийти нечистая сила. Также не советовали надевать слишком яркую одежду, чтобы не навлечь на себя беду. Избегали поспешных решений и старались откладывать дальние путешествия.

Что можно делать на святого преподобного Андрея в 2025 году

В древности юноши молились святому, прося защиты от злых духов. Крестьяне же продолжали подготовку к зиме: занимались заготовкой овощей и трав, собирали свеклу, пастернак и щавель.

