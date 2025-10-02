Жовтень — місяць, багатий на церковні свята та значущі дати. Серед них особливе місце займає вшанування пам’яті преподобного Андрія, якого також знають як Андрія блаженного (юродивого).

Коли день святого преподобного Андрія та що не можна робити, читайте в нашому матеріалі.

Святого преподобного Андрія: дата

День пам’яті святого преподобного Андрія у 2025 році відзначають 2 жовтня.

З ранніх літ блаженний Андрій відзначався щирою любов’ю до храму та Божих книг. Одного разу йому було дано дивне сновидіння: ангели підняли його на небо й показали небесну славу. Повертаючи його назад на землю, вони промовили:

Тобі судилося стати юродивим заради Христа — це врятує твою душу й допоможе іншим людям.

Прислухавшись до небесного голосу, Андрій прийняв цей шлях. Відтоді він жив як юродивий: ходив напівголий або в обірваному одязі, виглядав знесиленим і спантеличеним.

Він часто виголошував незрозумілі слова, спав просто неба, харчувався недоїдками, то безпричинно плакав, то сміявся. Багато хто вважали його божевільним, кепкували, ображали, кидали каміння та навіть били. Та Андрій усе терпів, не відповідаючи злом на зло.

Насправді ж цей дивний зовнішній образ приховував глибоке духовне життя. У душі блаженний мав невимовний мир і радість від Бога. Уночі він йшов до храму й довго молився перед святими іконами, а під час Великодніх свят завжди причащався.

Його таємне життя зумів розпізнати лише один чоловік — патріарх Константинополя Епифаній Кипрський. Він зрозумів, що Андрій — істинний угодник Божий, і став йому близьким другом, з яким вони часто розмовляли на духовні теми та разом молилися.

Блаженний мав особливі дари: пророкував, творив чудеса й допомагав нужденним. Йому було відкрито майбутнє міста й Церкви, зокрема часи випробувань і гонінь. Андрій зцілював хворих, рятував людей під час морських бур, зупиняв пожежі в монастирях. Його мудрі поради та щирі молитви приваблювали багатьох, і кожному він нагадував про покаяння, доброту та любов до Бога.

Свій земний шлях блаженний Андрій завершив у 936 році, маючи близько 66 років. Його поховали в храмі святих апостолів Петра і Павла, де він любив молитися.

Народні прикмети у день святого преподобного Андрія

Якщо цього дня йде рясний дощ — зима буде люта й холодна.

Вітер із півночі віщує м’яку та теплу зиму.

Якщо білка вже повністю змінила хутро — варто чекати теплої зими.

Святого преподобного Андрія: заборони

Здавна вірили, що 2 жовтня не варто впускати в дім сторонніх людей, адже разом з ними може прийти нечиста сила. Також не радили вдягати надто яскравий одяг, щоб не накликати на себе лихо. Уникали поспішних рішень і намагалися відкладати далекі подорожі.

Що можна робити на святого преподобного Андрія у 2025 році

У давнину юнаки молилися святому, просячи захисту від злих духів. Селяни ж продовжували підготовку до зими: займалися заготівлею овочів і трав, збирали буряки, пастернак та щавель.

