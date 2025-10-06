Сегодня, 6 октября, верующие чтят память святого апостола Фомы.

В мире этот день посвящен сразу нескольким темам. В первый понедельник октября отмечают Всемирный день предотвращения буллинга, Международный день врача и Всемирный день архитектора и архитектуры.

Факты ICTV собрали все главные события 6 октября – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 6 октября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святого апостола Фому.

В народе его называют Фома Неверующий – ведь он усомнился в воскресении Иисуса Христа, пока сам не увидел и не прикоснулся к Его ранам. В то же время именно после этого Фома стал одним из самых горячих проповедников христианской веры.

Святой проповедовал в Палестине, Месопотамии, Эфиопии и дошел до Индии, где обратил в христианство много людей и принял мученическую смерть. Его имя стало символом честного сомнения, которое в конечном итоге привело к непоколебимой вере.

Кто празднует день ангела 6 октября 2025 года

В этот день свои именины отмечают Иван, Макар и Фома.

Что нельзя делать 6 октября 2025 года

Врать и сквернословить – апостол Фома особенно осуждал обман и зависть.

Переедать – отдавайте предпочтение простым и полезным блюдам.

Ругаться и поддаваться гневу – ссоры и конфликты в этот день способны вызвать длительные неурядицы.

Давать или брать в долг – по традиции, все расчеты следует завершить накануне, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем.

Делать судьбоносные шаги и начинать важные дела – энергия дня не способствует этому.

Что можно делать сегодня

В день почитания святого апостола Фомы верующим следует посетить храм, помолиться за здоровье родных и близких, попросить святого об укреплении веры и добрых помыслах. Хорошим делом будет исповедь и причастие, а также искренняя молитва к апостолу Фоме дома.

В древности в Украине в этот день подводили итоги года: хозяева считали доходы, наполняли кладовые урожаем и шли в церковь поблагодарить Бога. Считалось, что апостол Фома благосклонен к бережливым и трудолюбивым людям.

По астрологии, Луна в знаке Рыб способствует духовным и творческим занятиям. Это хороший день для молитвы, посещения музеев, театров или выставок, а также для искреннего общения с близкими. Стоит проявлять мягкость, доброту и сочувствие.

Народные приметы на 6 октября 2025 года

Если день теплый и солнечный – зима будет мягкой.

Дождь в этот день предвещает мокрый и тяжелый декабрь.

Много звезд на небе вечером – жди морозной зимы.

Ветер с севера 6 октября – скоро придут холода.

