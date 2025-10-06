Какой праздник 6 октября 2025 года: не обманывайте, не переедайте и сходите в церковь
Сегодня, 6 октября, верующие чтят память святого апостола Фомы.
В мире этот день посвящен сразу нескольким темам. В первый понедельник октября отмечают Всемирный день предотвращения буллинга, Международный день врача и Всемирный день архитектора и архитектуры.
Факты ICTV собрали все главные события 6 октября – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 6 октября 2025 года
- Кто празднует день ангела 6 октября 2025 года
- Что нельзя делать 6 октября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 6 октября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 6 октября 2025 года
Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святого апостола Фому.
В народе его называют Фома Неверующий – ведь он усомнился в воскресении Иисуса Христа, пока сам не увидел и не прикоснулся к Его ранам. В то же время именно после этого Фома стал одним из самых горячих проповедников христианской веры.
Святой проповедовал в Палестине, Месопотамии, Эфиопии и дошел до Индии, где обратил в христианство много людей и принял мученическую смерть. Его имя стало символом честного сомнения, которое в конечном итоге привело к непоколебимой вере.
Кто празднует день ангела 6 октября 2025 года
В этот день свои именины отмечают Иван, Макар и Фома.
Что нельзя делать 6 октября 2025 года
- Врать и сквернословить – апостол Фома особенно осуждал обман и зависть.
- Переедать – отдавайте предпочтение простым и полезным блюдам.
- Ругаться и поддаваться гневу – ссоры и конфликты в этот день способны вызвать длительные неурядицы.
- Давать или брать в долг – по традиции, все расчеты следует завершить накануне, чтобы избежать финансовых трудностей в будущем.
- Делать судьбоносные шаги и начинать важные дела – энергия дня не способствует этому.
Что можно делать сегодня
В день почитания святого апостола Фомы верующим следует посетить храм, помолиться за здоровье родных и близких, попросить святого об укреплении веры и добрых помыслах. Хорошим делом будет исповедь и причастие, а также искренняя молитва к апостолу Фоме дома.
В древности в Украине в этот день подводили итоги года: хозяева считали доходы, наполняли кладовые урожаем и шли в церковь поблагодарить Бога. Считалось, что апостол Фома благосклонен к бережливым и трудолюбивым людям.
По астрологии, Луна в знаке Рыб способствует духовным и творческим занятиям. Это хороший день для молитвы, посещения музеев, театров или выставок, а также для искреннего общения с близкими. Стоит проявлять мягкость, доброту и сочувствие.
Народные приметы на 6 октября 2025 года
- Если день теплый и солнечный – зима будет мягкой.
- Дождь в этот день предвещает мокрый и тяжелый декабрь.
- Много звезд на небе вечером – жди морозной зимы.
- Ветер с севера 6 октября – скоро придут холода.