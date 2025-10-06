Сьогодні, 6 жовтня, віряни вшановують пам’ять святого апостола Фоми.

У світі цей день присвячений одразу кільком темам. У перший понеділок жовтня відзначають Всесвітній день запобігання булінгу, Міжнародний день лікаря та Всесвітній день архітектора й архітектури.

Факти ICTV зібрали всі головні події 6 жовтня – дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна та не можна робити цього дня, а також хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 6 жовтня 2025 року

Згідно з православним календарем, цього дня згадують святого апостола Фому.

У народі його називають Фома Невіруючий – адже він засумнівався у воскресінні Ісуса Христа, доки сам не побачив і не доторкнувся до Його ран. Водночас саме після цього Фома став одним із найпалкіших проповідників християнської віри.

Святий проповідував у Палестині, Месопотамії, Ефіопії та дійшов аж до Індії, де навернув до християнства багато людей і прийняв мученицьку смерть. Його ім’я стало символом чесного сумніву, що зрештою привів до непохитної віри.

Хто святкує день ангела 6 жовтня 2025 року

Цього дня свої іменини відзначають Іван, Макар та Хома.

Що не можна робити 6 жовтня 2025 року

Брехати та лихословити – апостол Фома особливо засуджував обман і заздрість.

Переїдати – надайте перевагу простим та корисним стравам.

Лаятися та піддаватися гніву – сварки й конфлікти у цей день здатні спричинити тривалі негаразди.

Давати чи брати у борг – за традицією, усі розрахунки слід завершити напередодні, аби уникнути фінансових труднощів у майбутньому.

Робити доленосні кроки та розпочинати важливі справи – енергія дня не сприяє цьому.

Що можна робити сьогодні

У день вшанування святого апостола Фоми вірянам слід відвідати храм, помолитися за здоров’я рідних і близьких, попросити святого про зміцнення віри та добрі помисли. Доброю справою буде сповідь і причастя, а також щира молитва до апостола Фоми вдома.

У давнину в Україні цього дня займалися підбиттям підсумків року: господарі рахували прибутки, наповнювали комори врожаєм і йшли до церкви подякувати Богу. Вважалося, що апостол Фома прихильний до ощадливих і працьовитих людей.

За астрологією, Місяць у знаку Риб сприяє духовним і творчим заняттям. Це гарний день для молитви, відвідування музеїв, театрів чи виставок, а також для щирого спілкування з близькими. Варто проявляти лагідність, доброту та співчуття.

Народні прикмети на 6 жовтня 2025 року

Якщо день теплий і сонячний – зима буде м’якою.

Дощ цього дня віщує мокрий і важкий грудень.

Багато зірок на небі ввечері – чекай морозної зими.

Вітер з півночі 6 жовтня – скоро прийдуть холоди.

