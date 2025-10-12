Ежегодно осенью в Украине отмечают День художника — профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь искусству.

Это день, когда чествуют живописцев, графиков, скульпторов, иллюстраторов и всех художников, чьи работы вызывают восхищение, заставляют задуматься или просто дарят эстетическое удовольствие.

Когда День художника 2025 — дата

День художника традиционно отмечают во второе воскресенье октября. В 2025 году праздник приходится на 12 октября.

Событие было учреждено указом президента в 1998 году в поддержку инициативы Союза художников Украины. Его цель — отметить весомый вклад художников в развитие украинского изобразительного искусства и возрождение национальных традиций в художественном творчестве.

В день праздника стоит поздравить всех знакомых художников, пожелав им вдохновения, ярких идей и творческого взлета. Для этого Факты ICTV подготовили поздравления с Днем художника в картинках.

Поздравления с Днем художника 2025 в картинках

