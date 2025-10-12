Щороку восени в Україні відзначають День художника – професійне свято людей, які присвятили своє життя мистецтву.

Це день, коли вшановують живописців, графіків, скульпторів, ілюстраторів та всіх митців, чиї роботи викликають захоплення, змушують замислитися або просто дарують естетичне задоволення.

Коли День художника 2025 – дата

День художника традиційно відзначають у другу неділю жовтня. У 2025 році свято припадає на 12 жовтня.

Подію було засновано указом президента у 1998 році на підтримку ініціативи Спілки художників України. Вона має на меті відзначити вагомий внесок художників у розвиток українського образотворчого мистецтва та відродження національних традицій у художній творчості.

У день свята варто привітати усіх знайомих художників, побажавши їм натхнення, яскравих ідей і творчого злету. Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем художника в картинках.

Привітання з Днем художник 2025 в картинках

