В воскресенье, 19 октября, в Украине отмечается День работников пищевой промышленности и День ответственности человека.

Также на эту дату приходятся Всемирный день борьбы с раком молочной железы, Всемирный день детской кости и суставов, Всемирный день гуманитарных действий и День осведомленности о ЛГБТ-центрах.

Православная церковь сегодня чтит память святого пророка Иоила, мученика Уара и преподобного Иоанна Рыльского. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 19 октября 2025 года

По православному календарю в этот день вспоминают святого пророка Иоила, который жил в V веке до нашей эры в Иудее. Он призывал сограждан к искренней вере в Бога и отказу от показного служения Господу. Иоиль стал первым библейским пророком, который оставил после себя запись своих проповедей (книга Иоиля).

19 октября верующие чтят память святого мученика Уара. Он был воином, начальником римского отряда в Египте в начале IV века. Тайно исповедовал христианство, за что подвергся пыткам и погиб около 307 года.

Также сегодня церковь вспоминает преподобного Иоанна Рильского, который жил на территории современной Болгарии. Около 900 года ушел в Рильские горы и поселился в уединенном месте. Незадолго до смерти (18 августа 946 г.) Иван Рыльский написал свое Завещание — литературное произведение и нравственное послание своим преемникам и болгарскому народу.

Какой сегодня, 19 октября 2025 года, день в Украине

Ежегодно в третье воскресенье октября в Украине отмечается День работников пищевой промышленности.

Праздник имеет целью почтить тех, кто обеспечивает население продовольственными товарами, а также подчеркнуть значение пищевой отрасли для экономики и благосостояния государства.

Также на 19 октября приходится День ответственности человека. Событие было установлено Верховной Радой с целью почтить память Богдана Дмитриевича Гаврилишина, автора Декларации ответственности человека.

Кто празднует день ангела 19 октября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели таких мужских имен: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей и Феликс.

Что нельзя делать 19 октября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы не советуют держать двери и окна открытыми, иначе навлечете неприятности. 19 октября выпадает на воскресенье, поэтому сегодня не рекомендуется убирать, стирать, заниматься рукоделием и другими домашними делами.

Что можно делать сегодня

Сегодняшний день стоит посвятить отдыху, также можно ходить в гости и приглашать к себе родных. Удачная дата для свиданий, бракосочетания и венчания.

Народные приметы на 19 октября 2025 года

Ночью выпал снег — ждите сильных морозов.

На улице тепло — весна будет погожей.

Перелетные птицы летят высоко — зимой будет много снега.

Красный закат солнца — к ухудшению погоды.

