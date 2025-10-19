У неділю, 19 жовтня, в Україні відзначається День працівників харчової промисловості та День відповідальності людини.

Також на цю дату припадають Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, Всесвітній день дитячої кістки та суглобів, Всесвітній день гуманітарних дій та День обізнаності про ЛГБТ-центри.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого пророка Йоіла, мученика Уара та преподобного Івана Рильського. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 19 жовтня 2025 року

За православним календарем цього дня згадують святого пророка Йоіла, який жив у V ст. до нашої ери в Юдеї. Він закликав співгромадян до щирої віри в Бога та відмови від показного служіння Господу. Йоіл став першим біблійним пророком, яким залишив після себе запис своїх проповідей (книга Йоіла).

19 жовтня віряни вшановують пам’ять святого мученика Уара. Він був воїном, начальником римського загону в Єгипті на початку IV століття. Таємно сповідував християнство, за що зазнав тортур і загинув близько 307 року.

Також сьогодні церква згадує преподобного Івана Рильського, який мешкав на території сучасної Болгарії. Близько 900 року пішов у Рильські гори й оселився у відлюдному місці. Незадовго до смерті (18 серпня 946 р.) Іван Рильський написав свій Заповіт – літературний твір та моральне послання своїм наступникам та болгарському народу.

Який сьогодні, 19 жовтня 2025 року, день в Україні

Щорічно у третю неділю жовтня в Україні відзначається День працівників харчової промисловості.

Свято має на меті вшанувати тих, хто забезпечує населення продовольчими товарами, а також підкреслити значення харчової галузі для економіки й добробуту держави.

Також на 19 жовтня припадає День відповідальності людини. Подія була встановлена Верховною Радою з метою вшанування пам’яті Богдана Дмитровича Гаврилишина, автора Декларації відповідальності людини.

Хто святкує день ангела 19 жовтня 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких чоловічих імен: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій та Фелікс.

Що не можна робити 19 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети не радять тримати двері і вікна відчиненими, інакше накличете неприємності. 19 жовтня припадає на неділю, тому сьогодні не рекомендується прибирати, прати, займатися рукоділлям та іншими домашніми справами.

Що можна робити сьогодні

Сьогоднішній день варто присвятити відпочинку, також можна ходити в гості та запрошувати до себе рідних. Вдала дата для побачень, одруження та вінчання.

Народні прикмети на 19 жовтня 2025 року

Уночі випав сніг – чекайте на сильні морози.

На вулиці тепло – весна буде погожою.

Перелітні птахи летять висооко – взимку буде багато снігу.

Червоний захід сонця – до погіршення погоди.

