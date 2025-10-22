Октябрь богат церковными событиями — именно в этом месяце православные верующие чтят многих святых, которые стали примером веры, мужества и преданности Богу. Среди таких дат особое место занимает День святого Дмитрия — праздник, который имеет глубокие духовные корни и почитается как один из важнейших осенних христианских дней.

Когда День святого Дмитрия по новому календарю и с кем связана дата, читайте в нашем материале.

Когда День святого Дмитрия в Украине 2025: дата

День святого Дмитрия по новому стилю православные христиане отмечают 26 октября 2025 года. Ранее он приходился на 8 ноября, однако после перехода на новый церковный календарь дата была изменена. В то же время христиане западного обряда чествуют его раньше — 8 октября.

Имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение и означает посвященный богине Деметре — в греческой мифологии это богиня плодородия, земли и урожая.

Кто такой святой Дмитрий

Этот день посвящен великомученику Дмитрию Солунскому — покровителю воинов и защитников веры. Его фигура издавна символизирует силу духа, стойкость и готовность стоять за правду даже перед лицом опасности.

Праздник имеет давнюю традицию, ведь в этот день в храмах проходят литургии, молебны и молитвы, верующие приносят пожертвования нуждающимся, а именинники по имени Дмитрий празднуют свои именины, собирая друзей и близких.

По преданию, Дмитрий Солунский жил в III веке в греческом городе Солуни. Он был ревностным последователем христианства, открыто проповедовал свою веру и за это подвергся мученической смерти. Его подвиг стал символом непоколебимости и веры в справедливость.

Интересные факты о празднике

Дмитрий — покровитель воинов, поэтому его иконы традиционно размещают в воинских частях, казармах и даже на кораблях — в знак защиты от опасности.

В этот день мужчины с именем Дмитрий принимают поздравления, отмечая свой духовный праздник.

Верующие не только молятся, но и помогают бедным, жертвуют средства или продукты нуждающимся.

