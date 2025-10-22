Жовтень багатий на церковні події — саме в цей місяць православні віряни вшановують багатьох святих, які стали прикладом віри, мужності та відданості Богові. Серед таких дат особливе місце займає День святого Дмитра — свято, яке має глибокі духовні корені й шанується як одне з найважливіших осінніх християнських днів.

Коли День святого Дмитра по новому календарю та з ким пов’язана дата, читайте в нашому матеріалі.

Коли День святого Дмитра в Україні 2025: дата

День святого Дмитра за новим стилем православні християни відзначають 26 жовтня 2025 року. Раніше воно припадало на 8 листопада, однак після переходу на новий церковний календар дату було змінено. Водночас християни західного обряду вшановують його раніше — 8 жовтня.

Зараз дивляться

Ім’я Дмитро має давньогрецьке походження й означає присвячений богині Деметрі — у грецькій міфології це богиня родючості, землі та врожаю.

Хто такий святий Дмитро

Цей день присвячений великомученику Дмитру Солунському — покровителю воїнів і захисників віри. Його постать здавна символізує силу духу, стійкість і готовність стояти за правду навіть перед обличчям небезпеки.

Свято має давню традицію, адже у цей день у храмах відбуваються літургії, молебні та молитви, віряни приносять пожертви нужденним, а іменинники на ім’я Дмитро святкують свої іменини, збираючи друзів і близьких.

За переказами, Дмитро Солунський жив у III столітті в грецькому місті Солуні. Він був ревним послідовником християнства, відкрито проповідував свою віру та за це зазнав мученицької смерті. Його подвиг став символом непохитності й віри у справедливість.

Цікаві факти про свято

Дмитро – покровитель воїнів, тому його ікони традиційно розміщують у військових частинах, казармах та навіть на кораблях — на знак захисту від небезпеки.

Цього дня чоловіки з іменем Дмитро приймають вітання, відзначаючи своє духовне свято.

Віруючі не лише моляться, а й допомагають бідним, жертвують кошти або продукти нужденним.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.