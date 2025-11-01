Листопад 2025 року насичений церковними подіями та днями пам’яті святих. В останній місяць осені віряни відзначатимуть Собор архістратига Михайла, Введення у храм Пресвятої Богородиці, а також початок Різдвяного посту.

Церква закликає провести цей час у молитві, вдячності та духовній підготовці до зимових свят. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на листопад 2025 року, щоби ви не пропустили важливі дати.

Церковні свята у листопаді 2025 року

  • 1 листопада – святих безсрібників Косми і Дам’яна, блаженного священномученика Теодора;
  • 2 листопада – святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста;
  • 3 листопада – святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала;
  • 4 листопада – святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;
  • 5 листопада – святих мучеників Галактіона та Епістими;
  • 6 листопада – святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського;
  • 7 листопада – святих 33-х мучеників у Мелітині;
  • 8 листопада – Собор архістратига Михайла;
  • 9 листопада – святих преподобних Матрони й Теоктисти;
  • 10 листопада – святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними;
  • 11 листопада – святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;
  • 12 листопада – святого священномученика Йосафата;
  • 13 листопада – святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського;
  • 14 листопада – святого апостола Филипа;
  • 15 листопада – початок Різдвяного посту, святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва;
  • 16 листопада – святого апостола та євангелиста Матея;
  • 17 листопада – святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
  • 18 листопада – святих мучеників Платона й Романа;
  • 19 листопада – святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
  • 20 листопада – блаженної преподобної Йосафати, святого преподобного Григорія Декаполіта;
  • 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці;
  • 22 листопада – святого апостола Филимона та тих, хто з ним;
  • 23 листопада – святих святителів Амфілохія і Григорія;
  • 24 листопада – святої великомучениці Катерини, святого великомученика Меркурія;
  • 25 листопада – святого священномученика Климента;
  • 26 листопада – святого преподобного Аліпія стовпника;
  • 27 листопада – святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія;
  • 28 листопада – святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
  • 29 листопада – святих мучеників Парамона та Філумена;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозваного.
