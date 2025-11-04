День железнодорожника — это профессиональный праздник людей, которые ежедневно заботятся о стабильном и безопасном передвижении тысяч пассажиров и тонн грузов.

В этот день поздравляют машинистов, диспетчеров, проводников, ремонтников и всех, кто держит наше государство в движении и не останавливается даже в самые тяжелые времена.

Когда День железнодорожника 2025 в Украине

Традиционно День железнодорожника в Украине отмечается 4 ноября. В этом году праздник выпадает на вторник.

История Дня железнодорожника берет свое начало еще с советских времен, но современная дата празднования введена в 2002 году, уже после обретения Украиной независимости.

Дата 4 ноября выбрана не случайно. Именно в этот день 1861 года из Вены через Перемышль на железнодорожный вокзал Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Это стало символическим началом развития железнодорожного транспорта в нашем государстве.

Поздравления с Днем железнодорожника 2025 в стихах

***

С Днем железнодорожника

Примите поздравление.

Желаем счастья и добра,

Всех благ преумножения.

Пускай по жизни вас везет

Локомотив удачи,

Решаются легко всегда

Рабочие задачи.

Вам радостных и ярких дней —

Как шпал на рельсах прочных,

Здоровья и любви вагон

И красок жизни сочных.

***

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

Пусть всегда горит зеленый

Вашей жизни семафор,

И, успехом окрыленный,

Каждый день заходит в двор.

***

С Днем железнодорожника

Сердечно поздравляю,

В непростой твоей работе

Новых взлетов я желаю.

Чтоб оклад твой рос стабильно

И здоровье не хромало,

Чувство гордости за дело

Никогда не покидало.

***

Вся жизнь на железной дороге,

И мчатся все вдаль поезда…

Пусть счастье сидит у порога,

Пусть радостна будет душа.

Десяток вагонов удачи,

Тележку с богатством, любви.

С работы вам мчаться скорее

В родные объятия семьи!

***

Желаю вам любви, тепла,

Удачи, счастья очень много,

Чтоб вас вперед к мечтам вела

Всегда железная дорога!

Пускай приносит вам работа

Лишь радость и большой доход,

Чтоб вы деньгам не знали счета

И богатели каждый год!

***

