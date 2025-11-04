День железнодорожника 2025: дата и поздравления для тех, кто держит Украину в движении
День железнодорожника — это профессиональный праздник людей, которые ежедневно заботятся о стабильном и безопасном передвижении тысяч пассажиров и тонн грузов.
В этот день поздравляют машинистов, диспетчеров, проводников, ремонтников и всех, кто держит наше государство в движении и не останавливается даже в самые тяжелые времена.
Когда День железнодорожника 2025 в Украине
Традиционно День железнодорожника в Украине отмечается 4 ноября. В этом году праздник выпадает на вторник.
История Дня железнодорожника берет свое начало еще с советских времен, но современная дата празднования введена в 2002 году, уже после обретения Украиной независимости.
Дата 4 ноября выбрана не случайно. Именно в этот день 1861 года из Вены через Перемышль на железнодорожный вокзал Львова прибыл первый поезд на территорию современной Украины. Это стало символическим началом развития железнодорожного транспорта в нашем государстве.
День железнодорожника 2025: поздравления в картинках
Поздравления с Днем железнодорожника 2025 в стихах
***
С Днем железнодорожника
Примите поздравление.
Желаем счастья и добра,
Всех благ преумножения.
Пускай по жизни вас везет
Локомотив удачи,
Решаются легко всегда
Рабочие задачи.
Вам радостных и ярких дней —
Как шпал на рельсах прочных,
Здоровья и любви вагон
И красок жизни сочных.
***
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
Пусть всегда горит зеленый
Вашей жизни семафор,
И, успехом окрыленный,
Каждый день заходит в двор.
***
С Днем железнодорожника
Сердечно поздравляю,
В непростой твоей работе
Новых взлетов я желаю.
Чтоб оклад твой рос стабильно
И здоровье не хромало,
Чувство гордости за дело
Никогда не покидало.
***
Вся жизнь на железной дороге,
И мчатся все вдаль поезда…
Пусть счастье сидит у порога,
Пусть радостна будет душа.
Десяток вагонов удачи,
Тележку с богатством, любви.
С работы вам мчаться скорее
В родные объятия семьи!
***
Желаю вам любви, тепла,
Удачи, счастья очень много,
Чтоб вас вперед к мечтам вела
Всегда железная дорога!
Пускай приносит вам работа
Лишь радость и большой доход,
Чтоб вы деньгам не знали счета
И богатели каждый год!
***