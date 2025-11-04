День залізничника 2025: дата і привітання для тих, хто тримає Україну в русі
День залізничника — це професійне свято людей, які щодня дбають про стабільне й безпечне пересування тисяч пасажирів і тонн вантажів.
У цей день вітають машиністів, диспетчерів, провідників, ремонтників та всіх, хто тримає нашу державу в русі і не зупиняється навіть у найважчі часи.
Коли День залізничника 2025 в Україні
Традиційно День залізничника в Україні відзначається 4 листопада. Цьогоріч свято припадає на вівторок.
Історія Дня залізничника бере початок ще з радянських часів, але сучасну дату святкування запроваджено у 2002 році, вже після здобуття Україною незалежності.
Дату 4 листопада обрано не випадково. Саме цього дня 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший потяг на територію сучасної України. Це стало символічним початком розвитку залізничного транспорту в нашій державі.
День залізничника 2025: привітання в картинках
Привітання з Днем залізничника 2025 у віршах
***
Залізничники, вітаю!
Хай життя вас надихає,
Хай ростуть зарплата й досвід,
Радість хай життя приносить!
Хай чекають гарні зміни,
Не лякають вас хай ціни,
Хай доходів вистачає,
Щоб життя здавалось раєм!
***
Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Бажаємо наснаги, мужності та сил,
Щастя та успіхів без надмірних зусиль!
***
Залізничники, зі святом
Вас щиро вітаємо!
Нехай кожен маршрут вас веде до мети,
Успіхи й радість чекають завжди.
Здоров’я міцного, відваги, тепла,
Щоб доля щасливою й світлою була!
***
З Днем залізничника вітаю сердечно,
Хай рух буде швидкий, а шлях – безпечний.
Кожна дорога веде до мети,
Щоб успіх у праці могли ви знайти.
Нехай колії рівно вперед вас ведуть,
А труднощі й негаразди назад відстають.
Здоров’я і щастя в кожному дні,
Нехай вогні вказують шлях вам ясні!
***
День залізничника сьогодні,
Вітаю, любі друзі, вас.
Нехай життя везе в вагоні,
Що має лиш найвищий клас.
Бажаю радості в роботі,
Щоб зарплатня була на п’ять.
Лиш вірних друзів на дорозі,
Цікавих по життю занять.
Здоров’я хай міцніє ваше,
Збуваються бажання всі.
Щастить нехай вам неймовірно
І в особистому житті.
***