День залізничника — це професійне свято людей, які щодня дбають про стабільне й безпечне пересування тисяч пасажирів і тонн вантажів.

У цей день вітають машиністів, диспетчерів, провідників, ремонтників та всіх, хто тримає нашу державу в русі і не зупиняється навіть у найважчі часи.

Коли День залізничника 2025 в Україні

Традиційно День залізничника в Україні відзначається 4 листопада. Цьогоріч свято припадає на вівторок.

Історія Дня залізничника бере початок ще з радянських часів, але сучасну дату святкування запроваджено у 2002 році, вже після здобуття Україною незалежності.

Дату 4 листопада обрано не випадково. Саме цього дня 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший потяг на територію сучасної України. Це стало символічним початком розвитку залізничного транспорту в нашій державі.

День залізничника 2025: привітання в картинках

День залізничника 2025

День залізничника 2025

Привітання з Днем залізничника

Привітання з Днем залізничника

Картинки з Днем залізничника 2025

Картинки з Днем залізничника 2025

День залізничника - привітання в листівках

День залізничника – привітання в листівках

Картинки до Дня залізничника України

Картинки до Дня залізничника України

Привітання з Днем залізничника 2025 у віршах

***

Залізничники, вітаю!
Хай життя вас надихає,
Хай ростуть зарплата й досвід,
Радість хай життя приносить!

Хай чекають гарні зміни,
Не лякають вас хай ціни,
Хай доходів вистачає,
Щоб життя здавалось раєм!

***

Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Бажаємо наснаги, мужності та сил,
Щастя та успіхів без надмірних зусиль!

***

Залізничники, зі святом
Вас щиро вітаємо!
Нехай кожен маршрут вас веде до мети,
Успіхи й радість чекають завжди.
Здоров’я міцного, відваги, тепла,
Щоб доля щасливою й світлою була!

***

З Днем залізничника вітаю сердечно,
Хай рух буде швидкий, а шлях – безпечний.
Кожна дорога веде до мети,
Щоб успіх у праці могли ви знайти.

Нехай колії рівно вперед вас ведуть,
А труднощі й негаразди назад відстають.
Здоров’я і щастя в кожному дні,
Нехай вогні вказують шлях вам ясні!

***

День залізничника сьогодні,
Вітаю, любі друзі, вас.
Нехай життя везе в вагоні,
Що має лиш найвищий клас.

Бажаю радості в роботі,
Щоб зарплатня була на п’ять.
Лиш вірних друзів на дорозі,
Цікавих по життю занять.

Здоров’я хай міцніє ваше,
Збуваються бажання всі.
Щастить нехай вам неймовірно
І в особистому житті.

***

