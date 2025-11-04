День залізничника — це професійне свято людей, які щодня дбають про стабільне й безпечне пересування тисяч пасажирів і тонн вантажів.

У цей день вітають машиністів, диспетчерів, провідників, ремонтників та всіх, хто тримає нашу державу в русі і не зупиняється навіть у найважчі часи.

Коли День залізничника 2025 в Україні

Традиційно День залізничника в Україні відзначається 4 листопада. Цьогоріч свято припадає на вівторок.

Зараз дивляться

Історія Дня залізничника бере початок ще з радянських часів, але сучасну дату святкування запроваджено у 2002 році, вже після здобуття Україною незалежності.

Дату 4 листопада обрано не випадково. Саме цього дня 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший потяг на територію сучасної України. Це стало символічним початком розвитку залізничного транспорту в нашій державі.

День залізничника 2025: привітання в картинках

Привітання з Днем залізничника 2025 у віршах

***

Залізничники, вітаю!

Хай життя вас надихає,

Хай ростуть зарплата й досвід,

Радість хай життя приносить!

Хай чекають гарні зміни,

Не лякають вас хай ціни,

Хай доходів вистачає,

Щоб життя здавалось раєм!

***

Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Бажаємо наснаги, мужності та сил,

Щастя та успіхів без надмірних зусиль!

***

Залізничники, зі святом

Вас щиро вітаємо!

Нехай кожен маршрут вас веде до мети,

Успіхи й радість чекають завжди.

Здоров’я міцного, відваги, тепла,

Щоб доля щасливою й світлою була!

***

З Днем залізничника вітаю сердечно,

Хай рух буде швидкий, а шлях – безпечний.

Кожна дорога веде до мети,

Щоб успіх у праці могли ви знайти.

Нехай колії рівно вперед вас ведуть,

А труднощі й негаразди назад відстають.

Здоров’я і щастя в кожному дні,

Нехай вогні вказують шлях вам ясні!

***

День залізничника сьогодні,

Вітаю, любі друзі, вас.

Нехай життя везе в вагоні,

Що має лиш найвищий клас.

Бажаю радості в роботі,

Щоб зарплатня була на п’ять.

Лиш вірних друзів на дорозі,

Цікавих по життю занять.

Здоров’я хай міцніє ваше,

Збуваються бажання всі.

Щастить нехай вам неймовірно

І в особистому житті.

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.