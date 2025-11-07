Грудень – місяць очікування дива, коли рік добігає кінця, а вулиці наповнюються святковим настроєм.

Саме в цей час українці готуються до зимових свят, вшановують Збройні сили України, святого Миколая, а також зустрічають Новий рік. У грудневому календарі – чимало державних, професійних та міжнародних дат, сповнених тепла, вдячності й добрих побажань.

Факти ICTV підготували повний перелік свят грудня 2025 року, щоб ви змогли вчасно спланувати свій відпочинок, приготувати привітання та зустріти зиму з відповідним настроєм.

Календар свят на грудень 2025 року

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, Міжнародний день невролога, Кіберпонеділок (Cyber ​​Monday).

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день запобігання забрудненню, Всесвітній день комп’ютерної грамотності.

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.

4 грудня – День ракетних і артилерії України, Міжнародний день банків, Всесвітній день охорони дикої природи.

5 грудня – Міжнародний день волонтерів, День працівників статистики, День ґрунтознавця в Україні.

6 грудня – День Збройних Сил України, День святого Миколая

7 грудня – Всесвітній день української хустки, Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.

8 грудня – Всеукраїнський тиждень права (старт), Зелений понеділок

9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, Міжнародний день ветеринарної медицини, День техно-музики.

10 грудня – День прав людини, Міжнародний день прав тварин, День Нобеля, Всесвітній день футболу.

11 грудня – Міжнародний день гір, День застосунків, Міжнародний день танго.

12 грудня – День Сухопутних військ ЗСУ.

13 грудня – День різдвяного светра, День скрипки, День какао, День коня.

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (День ліквідатора), День благодійності в Україні, День хорового співу (День хору).

15 грудня – День працівників суду України.

16 грудня – День дурнуватих іграшок.

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби України, Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості.

18 грудня – День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), Міжнародний день мігранта.

19 грудня – День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День емо, День потворного светра.

20 грудня – День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС, Міжнародний день солідарності людей.

21 грудня – День Державної служби зайнятості України, Всесвітній день медитації, Всесвітній день баскетболу, День зимового сонцестояння, Всесвітній день оргазму.

22 грудня – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України.

23 грудня – День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів.

24 грудня – Святвечір, День працівників архівних установ України.

25 грудня – Різдво Христове

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці, День різдвяної цукерки, День подарунків

27 грудня – День контррозвідки СБУ, Міжнародний день готовності до епідемій.

28 грудня – День короткометражного кіно, Міжнародний день кіно.

29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил, Міжнародний день віолончелі.

30 грудня – День глобального планування, День соди.

31 грудня – Щедрий вечір, або Маланка, День шампанського, День ухвалення рішень.

