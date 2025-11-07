Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
6 хв.
Календар свят на грудень 2025: коли День ЗСУ, Різдво та Маланки
Грудень – місяць очікування дива, коли рік добігає кінця, а вулиці наповнюються святковим настроєм.
Саме в цей час українці готуються до зимових свят, вшановують Збройні сили України, святого Миколая, а також зустрічають Новий рік. У грудневому календарі – чимало державних, професійних та міжнародних дат, сповнених тепла, вдячності й добрих побажань.
Факти ICTV підготували повний перелік свят грудня 2025 року, щоб ви змогли вчасно спланувати свій відпочинок, приготувати привітання та зустріти зиму з відповідним настроєм.
Зараз дивляться
Календар свят на грудень 2025 року
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури, Міжнародний день невролога, Кіберпонеділок (Cyber Monday).
- 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день запобігання забрудненню, Всесвітній день комп’ютерної грамотності.
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю, Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.
- 4 грудня – День ракетних і артилерії України, Міжнародний день банків, Всесвітній день охорони дикої природи.
- 5 грудня – Міжнародний день волонтерів, День працівників статистики, День ґрунтознавця в Україні.
- 6 грудня – День Збройних Сил України, День святого Миколая
- 7 грудня – Всесвітній день української хустки, Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.
- 8 грудня – Всеукраїнський тиждень права (старт), Зелений понеділок
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, Міжнародний день ветеринарної медицини, День техно-музики.
- 10 грудня – День прав людини, Міжнародний день прав тварин, День Нобеля, Всесвітній день футболу.
- 11 грудня – Міжнародний день гір, День застосунків, Міжнародний день танго.
- 12 грудня – День Сухопутних військ ЗСУ.
- 13 грудня – День різдвяного светра, День скрипки, День какао, День коня.
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (День ліквідатора), День благодійності в Україні, День хорового співу (День хору).
- 15 грудня – День працівників суду України.
- 16 грудня – День дурнуватих іграшок.
- 17 грудня – День працівника державної виконавчої служби України, Міжнародний день захисту секс-працівниць від насильства і жорстокості.
- 18 грудня – День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ), Міжнародний день мігранта.
- 19 грудня – День адвокатури, Міжнародний день допомоги бідним, День емо, День потворного светра.
- 20 грудня – День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС, Міжнародний день солідарності людей.
- 21 грудня – День Державної служби зайнятості України, Всесвітній день медитації, Всесвітній день баскетболу, День зимового сонцестояння, Всесвітній день оргазму.
22 грудня – День енергетика, День працівників дипломатичної служби України.
- 23 грудня – День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів.
- 24 грудня – Святвечір, День працівників архівних установ України.
- 25 грудня – Різдво Христове
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці, День різдвяної цукерки, День подарунків
- 27 грудня – День контррозвідки СБУ, Міжнародний день готовності до епідемій.
- 28 грудня – День короткометражного кіно, Міжнародний день кіно.
- 29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони та Збройних Сил, Міжнародний день віолончелі.
- 30 грудня – День глобального планування, День соди.
- 31 грудня – Щедрий вечір, або Маланка, День шампанського, День ухвалення рішень.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.