Ежегодно 10 ноября на международном уровне традиционно отмечают Всемирный день молодежи – символический праздник, посвященный силе, энергии и роли молодого поколения в создании будущего.

Рассказываем, когда отмечают Всемирный день молодежи в 2025 году, как возникла эта дата и какие поздравления подойдут для этого особого дня.

Когда Всемирный день молодежи в 2025 году

В 2025 году Всемирный день молодежи, как и каждый год, будут отмечать 10 ноября. Это неофициальный международный праздник, который появился в послевоенный период. Он связан с завершением Всемирной конференции молодежи 1945 года в Лондоне.

Именно 10 ноября была создана Всемирная федерация демократической молодежи — международная организация, ставшая символом солидарности молодых людей в борьбе за мир, права человека и социальную справедливость.

Всемирный день молодежи — история

Идея Всемирного дня молодежи зародилась после Второй мировой войны, когда молодежные организации разных стран объединились ради мирного будущего.

Первый такой День отметили именно 10 ноября 1945 года. С тех пор этот праздник стал ежегодным проявлением поддержки молодежи во всем мире, с акцентом на ее ключевую роль в построении толерантного, справедливого и прогрессивного общества.

Не стоит путать это событие с другим праздником — Международным днем молодежи, который отмечается по решению ООН 12 августа. К слову, в Украине официальной датой празднования Дня молодежи теперь является именно 12 августа.

Всемирный день молодежи 2025 — поздравления в открытках

Всемирный день молодежи – повод поддержать тех, кто ищет, учится, мечтает и действует. Факты ICTV подготовили поздравительные открытки, которые удобно отправлять в мессенджерах и соцсетях.

Всемирный день молодежи 2025 — поздравления в прозе

С Всемирным днем молодежи! Желаем не терять веру в собственные силы, оставаться любознательными, смелыми и настоящими. Мир меняется благодаря вам!

***

Молодость – это время вопросов, поисков и открытий. Пусть ваш путь будет ярким, идей – много, а поддержка – рядом. С праздником!

***

Поздравляем с Всемирным днем молодежи тех, кто умеет мечтать, рисковать и идти вперед! Пусть хватает энергии на большие свершения!

***

С Днем молодежи! Мир нуждается в ваших идеях, голосе и решениях. Оставайтесь в движении, верьте в себя и не бойтесь менять мир вокруг себя!

***

Быть молодым – значит иметь всю палитру возможностей. Желаем использовать каждый цвет по полной! С Всемирным днем молодежи!

