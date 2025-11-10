Щороку 10 листопада на міжнародному рівні традиційно відзначають Всесвітній день молоді – символічне свято, присвячене силі, енергії та ролі молодого покоління у творенні майбутнього.

Розповідаємо, коли святкують Всесвітній день молоді 2025 року, як виникла ця дата та які привітання підійдуть для цього особливого дня.

Коли Всесвітній день молоді у 2025 році

У 2025 році Всесвітній день молоді, як і щороку, відзначатимуть 10 листопада. Це неофіційне міжнародне свято, яке з’явилося у післявоєнний період. Воно повʼязане із завершенням Всесвітньої конференції молоді 1945 року в Лондоні.

Саме 10 листопада було створено Всесвітню федерацію демократичної молоді — міжнародну організацію, що стала символом солідарності молодих людей у боротьбі за мир, права людини та соціальну справедливість.

Всесвітній день молоді – історія

Ідея Всесвітнього дня молоді зародилася після Другої світової війни, коли молодіжні організації різних країн об’єдналися заради мирного майбутнього.

Перший такий День відзначили саме 10 листопада 1945 року. З того часу це свято стало щорічним проявом підтримки молоді у всьому світі, з наголосом на її ключовій ролі у розбудові толерантного, справедливого і прогресивного суспільства.

Варто не плутати цю подію з іншим святом – Міжнародним днем молоді, який відзначається за рішенням ООН 12 серпня. До слова, в Україні офіційною датою святкування Дня молоді тепер є саме 12 серпня.

Всесвітній день молоді 2025 – привітання у листівках

Всесвітній день молоді — нагода підтримати тих, хто шукає, вчиться, мріє та діє. Факти ICTV підготували вітальні листівки, які зручно надсилати в месенджерах та соцмережах.

Всесвітній день молоді 2025 – привітання у прозі

З Всесвітнім днем молоді! Бажаємо не втрачати віру у власні сили, залишатися допитливими, сміливими та справжніми. Світ змінюється завдяки вам!

***

Молодість — це час питань, пошуків і відкриттів. Хай ваш шлях буде яскравим, ідей – багато, а підтримка – поруч. Зі святом!

***

Вітаємо зі Всесвітнім днем молоді тих, хто вміє мріяти, ризикувати і йти вперед! Нехай вистачає енергії на великі звершення!

***

З Днем молоді! Світ потребує ваших ідей, голосу й рішень. Залишайтеся в русі, вірте в себе і не бійтеся змінювати світ навколо себе!

***

Бути молодим – значить мати всю палітру можливостей. Бажаємо використовувати кожен колір на повну! Зі Всесвітнім днем молоді!

