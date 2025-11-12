Сегодня, 12 ноября, в мире отмечают Международный день патологии, посвященный специалистам, которые стоят на страже диагностики и медицины.

Также на эту дату приходится Всемирный день борьбы с пневмонией, цель которого — привлечь внимание к одной из самых опасных инфекционных болезней.

Кроме того, сегодня отмечают Всемирный день балета, учрежденный в 2014 году Лондонским королевским балетом и поддержанный ведущими театрами мира.

Сейчас смотрят

Для православных верующих 12 ноября – день почитания святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Факты ICTV собрали главные события этого дня — читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 12 ноября 2025 года

Согласно календарю православных праздников, в этот день вспоминают святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

Святой жил в конце VI – начале VII века. Он происходил из Кипра, где родился в городе Аматус в богатой семье. После потери жены и детей полностью посвятил жизнь служению Богу.

Иоанн получил прозвище Милостивый за исключительную щедрость и любовь к людям: он раздавал церковные богатства бедным, помогал беженцам и кормил голодных во время войн.

Как патриарх Александрийский, заботился не только о духовной жизни паствы, но и о честности и справедливости в церковном управлении.

Кто празднует день ангела 12 ноября 2025 года

Именины сегодня отмечают Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан и Федор.

В этот день стоит поздравить всех, кто носит эти имена, пожелать мира, здоровья и Божьего благословения. По традиции именинники в этот день благодарят своих небесных покровителей за заступничество и посещают храм.

Что нельзя делать 12 ноября 2025 года

Начинать новые дела или отправляться в путешествие.

Переутомляться физически или эмоционально, подвергаться стрессу.

Ссориться или обижать близких.

Выносить мусор после захода солнца.

Давать или брать деньги в долг.

Дарить цветы – по поверью, это может отвернуть удачу.

Что можно делать сегодня

Это подходящее время для обучения, самообразования и обмена опытом. Полезно читать, писать, делиться собственными наблюдениями, обучать других или слушать советы мудрее людей.

Это день щедрости, заботы и помощи детям и ученикам. Бизнесменам стоит посвятить его внутренней работе в компании, благотворительным проектам и спонсорству. В этот день следует проявлять искренность, поддерживать коллег и близких.

Можно позволить себе немного сладкого и погадать, а еще уделить внимание внешнему виду. Это хороший день для посещения спектаклей, концертов, театров или просто встреч в приятной компании.

Народные приметы на 12 ноября 2025 года

Мелкий снег или единичные снежинки – к сильным морозам.

Облака плывут против ветра – будет снегопад.

Если день теплый и без ветра – весна придет раньше.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.