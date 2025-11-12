Какой праздник 12 ноября 2025 и что сегодня нельзя дарить
Сегодня, 12 ноября, в мире отмечают Международный день патологии, посвященный специалистам, которые стоят на страже диагностики и медицины.
Также на эту дату приходится Всемирный день борьбы с пневмонией, цель которого — привлечь внимание к одной из самых опасных инфекционных болезней.
Кроме того, сегодня отмечают Всемирный день балета, учрежденный в 2014 году Лондонским королевским балетом и поддержанный ведущими театрами мира.
Для православных верующих 12 ноября – день почитания святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
Факты ICTV собрали главные события этого дня — читайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 12 ноября 2025 года
- Кто празднует день ангела 12 ноября 2025 года
- Что нельзя делать 12 ноября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 12 ноября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник — 12 ноября 2025 года
Согласно календарю православных праздников, в этот день вспоминают святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
Святой жил в конце VI – начале VII века. Он происходил из Кипра, где родился в городе Аматус в богатой семье. После потери жены и детей полностью посвятил жизнь служению Богу.
Иоанн получил прозвище Милостивый за исключительную щедрость и любовь к людям: он раздавал церковные богатства бедным, помогал беженцам и кормил голодных во время войн.
Как патриарх Александрийский, заботился не только о духовной жизни паствы, но и о честности и справедливости в церковном управлении.
Кто празднует день ангела 12 ноября 2025 года
Именины сегодня отмечают Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Александр, Афанасий, Степан и Федор.
В этот день стоит поздравить всех, кто носит эти имена, пожелать мира, здоровья и Божьего благословения. По традиции именинники в этот день благодарят своих небесных покровителей за заступничество и посещают храм.
Что нельзя делать 12 ноября 2025 года
- Начинать новые дела или отправляться в путешествие.
- Переутомляться физически или эмоционально, подвергаться стрессу.
- Ссориться или обижать близких.
- Выносить мусор после захода солнца.
- Давать или брать деньги в долг.
- Дарить цветы – по поверью, это может отвернуть удачу.
Что можно делать сегодня
Это подходящее время для обучения, самообразования и обмена опытом. Полезно читать, писать, делиться собственными наблюдениями, обучать других или слушать советы мудрее людей.
Это день щедрости, заботы и помощи детям и ученикам. Бизнесменам стоит посвятить его внутренней работе в компании, благотворительным проектам и спонсорству. В этот день следует проявлять искренность, поддерживать коллег и близких.
Можно позволить себе немного сладкого и погадать, а еще уделить внимание внешнему виду. Это хороший день для посещения спектаклей, концертов, театров или просто встреч в приятной компании.
Народные приметы на 12 ноября 2025 года
- Мелкий снег или единичные снежинки – к сильным морозам.
- Облака плывут против ветра – будет снегопад.
- Если день теплый и без ветра – весна придет раньше.