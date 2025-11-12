Сьогодні, 12 листопада, у світі відзначають Міжнародний день патології, присвячений фахівцям, які стоять на сторожі діагностики й медицини.

Також на цю дати припадає Всесвітній день боротьби з пневмонією, що має на меті привернути увагу до однієї з найнебезпечніших інфекційних хвороб.

Крім того, сьогодні святкують Всесвітній день балету, започаткований у 2014 році Лондонським королівським балетом і підтриманий провідними театрами світу.

Для православних вірян 12 листопада – день вшанування святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня — читайте, які народні прикмети існують, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 12 листопада 2025 року

Згідно з календарем православних свята, цього дня згадують святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.

Святий жив наприкінці VI – на початку VII століття. Він походив із Кіпру, де народився у місті Аматус у заможній родині. Після втрати дружини та дітей повністю присвятив життя служінню Богу.

Іоанн здобув прізвисько Милостивий за виняткову щедрість і любов до людей: він роздавав церковні багатства бідним, допомагав біженцям і годував голодних під час воєн.

Як патріарх Олександрійський, дбав не лише про духовне життя пастви, а й про чесність і справедливість у церковному управлінні.

Хто святкує день ангела 12 листопада 2025 року

Іменини сьогодні відзначають Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан та Федір.

У цей день варто привітати всіх, хто носить ці імена, побажати миру, здоров’я та Божого благословення. За традицією іменинники цього дня дякують своїм небесним покровителям за заступництво і відвідують храм.

Що не можна робити 12 листопада 2025 року

Починати нові справи чи вирушати в подорож.

Перевтомлюватися фізично або емоційно, піддаватися стресу.

Сваритися чи ображати близьких.

Виносити сміття після заходу сонця.

Давати або брати гроші в борг.

Дарувати квіти – за повір’ям, це може відвернути удачу.

Що можна робити сьогодні

Це слушний час для навчання, самоосвіти й обміну досвідом. Корисно читати, писати, ділитися власними спостереженнями, навчати інших або слухати поради мудріших людей.

Це день щедрості, турботи та допомоги дітям і учням. Бізнесменам варто присвятити його внутрішній роботі в компанії, благодійним проєктам і спонсорству. У цей день слід проявляти щирість, підтримувати колег і близьких.

Можна дозволити собі трохи солодкого та поворожити, а ще приділити увагу зовнішності. Це гарний день для відвідування вистав, концертів, театрів чи просто зустрічей у приємній компанії.

Народні прикмети на 12 листопада 2025 року

Дрібний сніг чи поодинокі сніжинки – до сильних морозів.

Хмари пливуть проти вітру – буде снігопад.

Якщо день теплий і без вітру – весна прийде раніше.

