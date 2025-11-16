Ежегодно 16 ноября в Украине отмечается День работников радио, телевидения и связи.

Звезды ICTV и ICTV2 вспомнили свой лучший день на ТВ, не считая того, который наступит, когда Украина победит российских оккупантов.

Петр Демьянчук

По словам ведущего информационно-аналитической программы Факты ICTV, ему навсегда запомнился первый сюжет на телевидении.

– Это возвращение каскадеров, которые выступали в Польше, и мой первый эфир. Иду себе по коридору студии на Крещатике, 26, и неожиданно ко мне подбегает директор программ и, не спрашивая ничего, надевает на меня галстук и ведет на эфир. Весело было! – с улыбкой вспомнил Петр.

По мнению Демьянчука, самое главное для телевизионщика – быть ответственным и неравнодушным. Не стоит бояться и ошибок, считает ведущий. Ведь их можно исправить, превратив в опыт.

Анастасия Мазур

Ведущая Фактов ICTV признается, что сейчас для нее каждый эфир – знаковый, потому что вся команда ведущих и журналистов работает для победы.

– Каждый наш эфир – это собрание для защитников и защитниц, в поддержку людей, которые потеряли имущество или нуждаются в средствах на восстановление или лечение. Да и в целом, сейчас у нас такие реалии, что каждый день, когда мы живы и здоровы, – уже лучший. Поэтому ценим то, что есть, и работаем, чтобы было лучше, – говорит Анастасия.

Что касается своего лучшего эфира, ведущая убеждена – он еще впереди и произойдет в день нашей победы.

Григорий Герман

Ведущий Ранку у ведикому місті и Антизомбі на ICTV2 любит телевидение за то, что оно полно ежедневных сюрпризов, встреч с интересными людьми и новых эмоций.

Не обходится в теледеле и без вызовов. Когда-то уже опытный ведущий Герман чувствовал себя абсолютным новичком. Этот момент прочно запечатлелся в памяти.

– Это был мой первый прямой эфир после возвращения на телеекран в одну из утренних передач. Как раз закончился сложный период, начинался новый. Не ожидал, что буду волноваться, потому что на тот момент имел достаточный опыт работы на телевидении, в прямом эфире. Но все равно после долгого перерыва перед эфиром у меня и во рту пересыхало, и руки дрожали, и мысли путались, и адреналин в крови просто зашкаливал, – признался Григорий.

Юлия Зорий

Коллега Германа по программе Ранок у великому місті отметила, что счастлива работать на ТВ, потому что оно подарило ей много счастливых моментов. Одним из запоминающихся стал день, когда передачу отметили почетной наградой.

– Ранок у великому місті был занесен в Книгу рекордов Украины за самый длительный период ведения телепрограммы неизменной тройкой ведущих. Это был 2020 год. Я, Павел Казарин и Антон Равицкий вели утреннюю программу целых пять лет, – гордится Юлия.

Она поделилась, что эти воспоминания особенно дороги ее сердцу, и рассказала, где сейчас ее бывшие коллеги-друзья.

– Для меня сейчас это очень щемящие воспоминания, потому что Павел служит в армии, Антон покинул проект еще в 2020 году. Я и правда скучаю по нашей троице, с ними все мои дни на телевидении были лучшими. Без преувеличения, – утверждает Зорий.

Александр Швачка

Первый ведущий ветеран украинского телевидения работает с настоящими корифеями и мастерами своего дела.

Он сразу стал своим в Ранку, а первые слова поддержки от продюсеров, режиссеров и коллег воспринимал так, как будто получил свой первый Оскар.

– Лучший день на телевидении – это когда продюсер впервые воскликнул: Гениально, так держать!. И ты ловишь кайф от того, что все работает, как в кино. Это придает еще больше уверенности. Главное — быть собой! — уверен Александр Швачка.

