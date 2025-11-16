Какой праздник 16 ноября 2025 года и почему сегодня не нужно одеваться в красное
Сегодня, 16 ноября, украинцы отмечают День работников радио, телевидения и связи. Также в этот день чествуют работников сельского хозяйства Украины.
На международном уровне дата объединяет сразу несколько важных событий: Международный день терпимости (толерантности), Всемирный день бедных, учрежденный Папой Франциском, Международный день фламенко, а также Международный день борьбы с анорексией, Всемирный день рукоделия и даже Всемирный день пуговиц.
Кроме того, в третье воскресенье ноября в мире чествуют жертв дорожно-транспортных происшествий — день памяти, установленный ООН.
Для православных верующих 16 ноября — день святого апостола и евангелиста Матфея.
Факты ICTV собрали главные события этого дня — узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник – 16 ноября 2025 года
Сегодня православные верующие чтят память святого апостола и евангелиста Матфея – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа и автора первого канонического Евангелия.
Святой Матфей, которого до призвания звали Левий, оставил службу мытаря, чтобы следовать за Христом. После Вознесения Господня он проповедовал в Персии, Сирии, Парфии и Мидии, возвещая Слово Божье среди язычников.
По преданию, апостол принял мученическую смерть в Эфиопии, где перед этим построил храм и поставил епископом ученика Платона. Существует также версия, что Матфей проповедовал в древнем городе Иераполис в Малой Азии.
Какой сегодня, 16 ноября 2025 года, день в Украине
Ежегодно 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи – людей, благодаря которым страна ежедневно получает информацию и остается на связи. Праздник установили в 1994 году в честь первого украинского радиоэфира, который состоялся 16 ноября 1924 года.
В третье воскресенье ноября празднуют День работников сельского хозяйства. В 2025 году он приходится на 16 число. Это проявление уважения и благодарности всем аграриям, которые обеспечивают страну продуктами и поддерживают экономику на стабильном уровне.
Кто празднует день ангела 16 ноября 2025 года
Именины в этот день празднуют Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей и Федор.
Всех обладателей этих имен поздравляют с днем ангела, желая крепкого здоровья, духовной силы и Божьего благословения.
Что нельзя делать 16 ноября 2025 года
- Спешить, суетиться или начинать новые дела – энергия дня медленная и не способствует стартам.
- Принимать важные решения или рисковать.
- Употреблять много жидкости или тяжелую пищу – лучше отдать предпочтение легким продуктам, в частности сыру.
- Принимать лекарства без необходимости.
- Свистеть в доме, сидеть на столе или разговаривать через порог – эти приметы предупреждают о возможных проблемах.
- Покупать новые вещи или носить красную одежду – считается, что это может принести неудачу.
Что можно делать сегодня
День стоит провести спокойно и размеренно, без спешки и чрезмерной активности. Хорошо завершать начатые дела, подводить итоги или планировать дальнейшие шаги.
Энергия дня способствует мудрости, интуиции и поиску своего пути, поэтому стоит прислушиваться к внутреннему голосу и знакам вокруг, акцентируют астрологи.
Благоприятное время для очищения, в частности водных процедур, отдыха, сна, а также путешествий и поездок. Луна в Весах помогает находить гармонию, примиряться с близкими, налаживать отношения и проводить переговоры в спокойной атмосфере.
Народные приметы на 16 ноября 2025 года
- Если снег выпал на мерзлую землю – год будет урожайным.
- Дым из трубы стелется низко – к потеплению, поднимается столбом – к морозам.
- Мыши активно роют норы – приближается холод.
- Дрова горят с треском – будет буря или сильный ветер.
- Теплая погода в этот день предвещает суровую зиму.